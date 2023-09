Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Karim Abokahla trionfa nella -97 kg maschile

Karim Abokahla ha vinto la medaglia d’oro nella categoria fino ai -97 kg, gara valida per i Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi in fase di svolgimento a Riad (Arabia Saudita). Il pesista egiziano è riuscito nell’impresa trovando il secondo posto di strappo e piazzandosi davanti a tutti nello slancio.

Ma andiamo con ordine. Il primo segmento si chiude nel segno dell’iracheno Qasim Al-Lami, abile a tirare su dopo un progressione pulita 175 kg, una lunghezza in più proprio di Abokahla che invece alza 174 kg, anche lui con tre alzate valide. Al terzo posto invece si accomoda il sudcoreano Won Jong-beom, il quale raggiunge 172 kg.

Lo slancio invece non inizia nel migliore dei modi invece per Karim Abokahla, certificato dall’errore al primo tentativo, nel momento in cui prova a sollevare senza successo 208 kg, misura poi ripetuta correttamente alla seconda chance che gli concede poi di terminare con 213 kg per 387 kg totali.

Nella seconda parte di prova sale poi in cattedra il sudcoreano, abile a mettere a referto 212 kg per 384 kg, ottenendo così l’argento arginando ampiamente Al-Lami, scivolato al terzo posto con 379 kg dopo uno slancio da 204 kg.

Da menzionare poi la prova del secondo egiziano in gara, Mahmoud Hassan, abile a strappare il bronzo di slancio con 209 kg.

