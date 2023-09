Sollevamento pesi: Pizzolato verso Parigi 2024. Tre chance per centrare la qualificazione

Nonostante il fuori gara causato dai tre nulli nello strappo ai Campionati Mondiali di Riad (Arabia Saudita) possiamo tranquillamente affermare che la rincorsa di Antonino Pizzolato verso le Olimpiadi di Parigi 2024 è ufficialmente cominciata. La stella azzurra del sollevamento pesi, che nella giornata ieri è salita in pedana dopo ben un anno e mezzo di stop, nelle dichiarazioni post gara ha infatti detto espressamente di voler tornare subito in palestra per potersi allenare al meglio e farsi trovare pronto per i prossimi eventi di qualificazione olimpica.

Ma quante chance avrà da adesso in avanti Nino per volare a Parigi? Stando al calendario presente sul sito ufficiale della Federazione Internazionale, la IWF, il siciliano avrà a disposizione ben tre gare, una prevista per la fine del 2023, e due pianificate nella prima parte del 2024.

Vediamo le date nel dettaglio: a fine anno si svolgerà in quel di Doha, in Qatar, la seconda tappa di Coppa del Mondo, in programma dal 4 al 14 dicembre. In questi due mesi che ci separano dall’evento, Nino potrà tranquillamente raccogliere tutte le sue forze per tentare di trovare la misura idonea per centrare il suo obiettivo.

Nel caso di mancata partecipazione o di traguardo mancato ci sarebbero comunque altri due eventi, entrambi relativamente lontani; stiamo parlando dei Campionati Europei, in scena ad Antalya (Turchia) dal 17 al 28 febbraio, e infine un un ultimo evento di Coppa del Mondo previsto a Phuket (Thailandia) dal 31 aprile all’11 aprile.

Insomma, il tempo per aggiudicarsi la carta c’è tutto. Anche perché, osservando i principali avversari del pesista nella rassegna iridata, appare evidente quanto un’altra medaglia olimpica sia tutto fuorché impossibile. Ad oggi infatti, tolti Nasar e alcune personalità cinesi (sempre pericolose), Nino non ha rivali.

Foto: LaPresse