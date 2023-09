Sollevamento pesi, Mondiali 2023: 13Â° posto per Giulia Miserendino, trionfa Liao

Termina al tredicesimo posto l’avventura di Giulia Miserendino ai Campionati Mondiali 2023, rassegna in fase di svolgimento in quel di Riad, in Arabia Saudita. Una gara, quella nella categoria fino ai -71 kg, leggermente complicata per l’azzurra, in grado di realizzare soltanto due alzate valide, una nello strappo e un’altra nello slancio.

L’atleta palermitana è entrata subito molto bene in gara, alzando al primo tentativo 107 kg ma non riuscendo poi a salire di colpi nelle ultime due chance, dove ha chiuso i tentativi di 110 kg e poi di 112 kg, terminando al settimo posto della classifica.

Discorso quasi speculare nello slancio dove, dopo aver tirato 122 kg, la pesista ha commesso due sollevamenti nulli, provando 128 kg e 129 kg concludendo dunque al ventitreesimo posto nella specialità per un totale di 229 kg con cui si è posizionata appunto tredicesima nel concorso generale.

La gara è stata vinta per dispersione dalla cinese Guifang Liao, dominatrice in entrambi i segmenti trovando 120 kg di strappo e 153 kg di slancio, centrando un totale di 273 kg. A distanza siderale si è poi posizionata al secondo posto il talento dell’Ecuador Palacios Dajomes, la quale si è resa artefice di una prova senza sbavature chiudendo cn 255 kg (117 kg+128kg) precedendo l’ottima statunitense Olivia Lynn Reeves, bronzo con 253 kg (111 kg+142kg).

