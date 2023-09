Softball, Serie A1 2023: Caronno, domenica senza tempo. Bollate battuta, Ã¨ finale con ForlÃ¬

La domenica delle semifinali di Serie A1 si completa nel modo più inatteso. Con Forlì già certa di entrare in finale scudetto, a raggiungerla è Caronno, che per la prima volta disputerà il confronto che vale il simbolo tricolore sulle maglie. Battuta per 3-2 Bollate nella serie, con l’MKF che entrava nell’ultimo giorno della settimana con il vantaggio di 2-1.

Nella mattina si è trattato di riprendere la partita sospesa ieri, con Caronno che era avanti 1-0 in gara-4. Le Rheavendors hanno portato avanti proprio quel vantaggio di un punto, trovato dal singolo di Ambrosi per la corsa a casa di Alicart, senza concedere più nulla fino al termine e forzando così l’immediatamente successiva gara-5.

Ed è l’ultimo confronto ad assumere carattere decisivo, con Tornes da una parte e Bigatton dall’altra per decidere la seconda finalista. Nel primo inning al bunt di sacrificio di Lara Cecchetti che porta a segno (su errore, peraltro) Sheldon risponde l’omologa giocata di Elisa Cecchetti che torna perfetta per Eguchi e l’1-1.

Da qui in avanti Torres nulla concede, con 9 strikeout, mentre nel terzo inning Caronno torna in vantaggio con Rossini che spinge a casa ancora Sheldon su singolo di Lara Cecchetti. La festa vera la crea Yuruby Alicart con il fuoricampo della sesta ripresa contro Plain, entrata per Bigatton. Non entrano altri punti, le Rheavendors festeggiano.

Foto: FIBS / Alex Bandini