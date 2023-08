Softball, Serie A1 2023: Saronno chiude la regular season con una doppia vittoria

Saronno rialza la testa e chiude la stagione regolare con una doppia vittoria. Dopo l’inaspettato KO con Caronno le Campionesse d’Italia hanno infatti regolato la Taurus Donati Gomme Old Parma nell’ultima serie della penultima giornata, vincendo per 3-0 ed 8-0 gettando dunque buone basi in vista dei play off.

Una gara-1, come si può evincere dal risultato, decisamente contratta, sbloccata al secondo inning con un singolo di Giulia Longhi che muta in una corsa in terza sul bunt di sacrificio di Noa Armirotto, e terminata da altre due sigilli messi a referto da Brugnoli e Longhi.

Più larga invece la seconda disputa, finita alla quinta ripresa e aperta da ben quattro punti timbrati nell’inning inaugurale e dominata in lungo e in largo andando a segno anche nel quarto (un punto) e nel quinto round (tre punti).

La prossima settimana terminerà la regular season con l’ultima tranche di incontri. I match sono pianificati per sabato 19 e domenica 20 agosto. Di seguito la classifica aggiornata

SERIE A1 SOFTBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA

Regular Season – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 SAR

INOX TEAM SARONNO 30 6 0 .833 0 1 BOL

MKF BOLLATE 30 6 0 .833 0 3 FOR

FORLI’ SOFTBALL 24 10 0 .706 5 4 CAR

RHEAVENDORS CARONNO 23 13 0 .639 7 5 PIA

MIA OFFICE BLUE GIRLS PIANORO 21 13 0 .618 8 6 MAC

ASD MACERATA SOFTBALL 13 21 0 .382 16 7 COL

BERTAZZONI COLLECCHIO 13 23 0 .361 17 8 OPR

TAURUS DONATI GOMME 9 25 0 .265 20 9 DRA

METALCO THUNDERS CASTELFRANCO 8 26 0 .235 21 10 SES

SESTESE SOFTBALL 3 31 0 .088 26

Foto: FIBS