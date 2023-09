Snowboardcross: raduno per la Nazionale itaiana a Madrid. I convocati

La stagione invernale è ormai alle porte. Manca poco più di un mese ed inizieranno le varie Coppa del Mondo FIS, compresa quella di snowboardcross che spesso ha regalato gioie ai colori italiani.

La compagine tricolore sarà impegnata in un raduno da oggi, mercoledì 27 settembre, a domenica 1 ottobre in terra spagnola in quel di Madrid al quale prenderanno parte sia i gruppi di Coppa del Mondo che di Coppa Europa.

I convocati: Michele Godino, Devin Castello, Luca Abbiati, Matteo Rezzoli, Federico Podda, Niccolò Colturi, Octavian Buda, Giovanni Di Mola, Federico Casi, Caterina Carpano, Sofia Belingheri, Sofia Groeblechner, Marika Savoldelli, Lisa Francesia Boirai, Francesca Gallina e Michela Moioli.

Con la squadra gli allenatori Cristian Belingheri, Riccardo Bagliani, Riccado De Zanna e Claudio Fabbri.

Foto: Lapresse