Sky o DAZN, dove vedere Udinese-Fiorentina? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La prima giornata di gara dell’Europa League e della Conference League si deve ancora disputare, ma già domani scatterà il via della quinta tornata della Serie A 2023-2024: alle 15.00 di domenica, Udinese e Fiorentina saranno di scena a Udine per l’impegno numero cinque del campionato in corso.

L’inizio di stagione dei friulani non era certo ciò che si aspettavano i tifosi bianconeri: dopo la netta sconfitta con la Juventus, sono arrivati tre pareggi consecutivi tra Salernitana, Frosinone e Cagliari, un magro bottino dopo le prime quattro partite del campionato. Il grande problema dei bianconeri in questa prima parte della stagione è stata la fase offensiva per nulla incisiva, visto l’unico gol messo a segno in quest’avvio di stagione da Lazar Samardzic in occasione del pareggio a Salerno.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha acquisito una dose importante di fiducia dopo il successo per 3-2 sull’Atalanta, uno scontro ormai molto sentito dalle tifoserie delle due squadre. I Viola andranno in Friuli dopo aver disputato il primo incontro della fase a gironi della Conference League con il Genk. Le sfide dei prossimi giorni serviranno al tecnico dei Viola su quali giocatori puntare sul futuro, specialmente nella coppia d’attacco Nzola-Beltran, apparsi entrambi fuori forma in questo momento.

La sfida tra Udinese e Fiorentina, il cui via è programmato per le ore 15.00 di domenica alla Udinese Arena di Udine, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO UDINESE-FIORENTINA SERIE A 2023-2024

Domenica 24 settembre

Ore 15.00 Udinese-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA UDINESE-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

