Sky o DAZN, dove vedere Empoli-Juventus stasera? Calendario, programma, tv e streaming

La Serie A 2023/2024 tornerà anche oggi in campo e si prospetta una grande giornata di sport. Tante le partite interessanti: ma focalizziamoci maggiormente su Empoli-Juventus. Gli azzurri toscani, a partire dalle ore 20.45 all’interno del Castellani, ospiteranno la Vecchia Signora. Una sfida affascinante che potrebbe regalare emozioni sulla carta: ci sarà da capire, ovviamente, se le due formazioni rispetteranno le aspettative.

I padroni di casa guidati da Paolo Zanetti, sin qui, non hanno iniziato al meglio questa stagione. Nella gara di esordio, in casa, Caputo e compagni hanno subito una rete, decisiva per giunta, dal Verona: prima sconfitta casalinga e stagionale. Lo scorso 26 agosto anche la doppietta di Colpani è stata letale. Insomma l’Empoli avrà voglia di rialzarsi. La Juventus di Massimiliano Allegri invece, ha esordito con un +3 per poi pareggiare in casa con il Bologna.

Bisognerà capire se la Juventus proverà a reagire sin da subito. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Empoli-Juventus, match valido per la 3a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Summer (canale 201). La diretta streaming invece, avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO EMPOLI-JUVENTUS (OGGI)

Domenica 3 settembre

Ore 20.45 Empoli-Juventus – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Summer (canale 201). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA EMPOLI-JUVENTUS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-JUVENTUS

EMPOLI (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cambiaghi, Baldanzi, Gyasi; Caputo. All. Zanetti

Squalificati: nessuno Indisponibili: Caprile, Maldini JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri Squalificati: nessuno Indisponibili: De Sciglio

Foto: LaPresse