Scherma: “La stoccata vincente” in prima serata su Rai 1. Il film dedicato alla storia di Paolo Pizzo

Domenica 24 settembre arriverà in prima serata su Rai1 in prima tv assoluta “La stoccata vincente”. Un film per la TV diretto da Nicola Campiotti e che racconterà la storia del campione del mondo Paolo Pizzo. Una vicenda sportiva ed umana davvero eccezionale quello dello schermidore siciliano, che verrà interpretato da Alessio Vassallo, con anche la presenza di Flavio Insinna nei panni del papà Piero.

Un racconto che è liberamente ispirato al libro scritto da Marco Videtta, insieme allo stesso Paolo Pizzo e al giornalista sportivo Maurizio Nicita. Come detto una storia non solo sportiva (con i titoli mondiali nella spada nel 2011 e 2017), ma anche umana, con la drammatica lotta contro un tumore civile. Una battaglia vinta grazie anche all’appoggio e all’amore incondizionato della famiglia e soprattutto del padre, vero coach di vita oltre che suo primo insegnante di scherma.

Nel film viene ripercorsa la vicenda sportiva, ma anche i momenti di fragilità, le cadute e la rinascita del campione siciliano. Si parte dall’infanzia con il padre Piero, la madre Patrizia (interpretata da Egle Doria) e la sorella Marina (Chiara Cavaliere), che poi è stata bruscamente interrotta dalla malattia, dall’operazione e dalle cure, passando poi per l’inizio della sua carriera agonistica con l’arruolamento nell’Aeronautica Militare fino all’ingresso nella Nazionale di scherma e la consacrazione come campione del mondo proprio nella sua Catania.

Durante la conferenza stampa è intervenuto proprio Paolo Pizzo: “Ringrazio ovviamente Rai Fiction, l’Aeronautica Militare, il CONI, la Federscherma, la mia famiglia, che mi ha insegnato ogni giorno a lottare sul campo. Vedere un film su di te è davvero difficile da raccontare. Pensavo di essere abbastanza maturo per non emozionarmi più, ma già dal libro, da cui parte tutto, ho vissuto dei momenti profondi. Con il libro ho scoperto una parte di me che tenevo nascosta e quando quella malattia mi ha intaccato profondamente. Anche se ne esci bene, come me, quella malattia ti lascerà sempre insicuro, anche sul podio più alto del mondo.

Continua un Paolo Pizzo emozionato: “Il film è stata una liberazione, l’ennesima, forse quella definitiva. Vedere i palchi più belli dove ho conquistato quello che sei, perchè io nasco e morirò sportivo. Tutti gli attori sono stati incredibili. Io cerco sempre la perfezione e davvero con tutti ci stiamo massacrando di perfezione ed il risultato del film è questo. L’ho visto due, forse tre volte e ho pianto. Tutto il team è stato capace di rappresentare in maniera splendida tutto quello che sono stato. Sono un ostinato, convinto di portare dei valori enormi e che ora grazia al film tutti possono riconoscere e fare loro. Ne vado davvero fiero”.

“La stoccata vincente” è una produzione Anele in collaborazione con Rai Fiction. Un film tv da 100 minuti diretto da Nicola Campiotti, prodotto da Gloria Giorgianni. Produttori Associati Tore Sansonetti e Carlotta Schininà. Produttrice Rai Fania Petrocchi. Produttore esecutivo Marcello Tarantini. Produttore delegato Anele Lorenzo Taboga. Scritto da Marco Videtta con la collaborazione di Alessandro Tonda e Nicola Campiotti e la consulenza di Paolo Pizzo e Maurizio Nicita, soggetto di Gloria Giorgianni e Marco Videtta. Fotografia Valerio Evangelista. Montaggio Alessio Doglione. Musiche di Pasquale Catalano, Edizioni Curci s.r.l.Realizzato con il sostegno della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission e del Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia, con il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani, del CONI, della Federazione Italiana Scherma e dell’Aeronautica Militare. In tutto con la collaborazione Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e l’Istituto per il Credito Sportivo.

FOTO: Adolfo Franzo