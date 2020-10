Scherma, Paolo Pizzo: “Il mio ritorno? Il CT ha accolto la mia richiesta e sono subito tornato in ritiro”

Nuovo appuntamento con Fencing2U, la trasmissione di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicata al mondo della scherma. Ad intervenire, per parlare del suo ritorno alle competizioni, è stato Paolo Pizzo, bicampione del mondo di spada.

Il due volte conquistatore della medaglia d’oro ha raccontato le modalità del suo rientro: “Ho chiesto al CT se c’era possibilità di tornare in squadra. Lui ha accolto la mia richiesta, e sono subito tornato a fare i ritiri. C’è molto da lavorare: la scherma, in questi ultimi due anni, è cambiata, ma gli obiettivi sono sempre grandi. Per come la vedo io, se non si sogna non si vince”.

Inoltre, Pizzo commentato ha le modalità con cui ha gestito il periodo del lockdown da atleta: un mix tra allenamento e dedizione alla propria famiglia. Di seguito, la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A PAOLO PIZZO





Foto: Bizzi Federscherma