Sassuolo-Juventus oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Tutto è pronto per l’attesissimo sabato della quinta giornata di Serie A 2023-2024. Dopo i primi due anticipi disputati nella serata di ieri, oggi si tornerà in campo per altri tre incontri. Tra i più interessanti, ovviamente, va segnalato un Sassuolo-Juventus che ci aiuterà a capire qualcosa di più preciso sul momento delle due squadre.

La sfida si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia con fischio d’inizio fissato per le ore 18.00, con i padroni di casa che proveranno a scuotersi dopo un avvio di campionato deludente contraddistinto da appena 3 punti nelle prime 4 uscite e un ruolino di marcia che parla di 3 sconfitte, 5 reti segnate e ben 9 al passivo.

Discorso differente per i bianconeri che, invece, veleggiano in seconda posizione con 10 punti a -2 lunghezze dalla capolista Inter. Nell’ultima uscita Vlahovic, Chiesa e compagni hanno steso la Lazio con il punteggio di 3-1 e proveranno ad allungare la striscia positiva con il terzo successo consecutivo. Un anno fa, però, in casa dei nero-verdi arrivò una sconfitta pesante. Come si chiuderà in questa occasione?

La partita tra Sassuolo e Juventus, valevole per la 5a giornata della Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguita (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO QUINTA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 23 settembre

Ore 18.00 Sassuolo-Juventus – diretta su DAZN

PROGRAMMA QUINTA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, M. Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Foto: LaPresse