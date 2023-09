Ryder Cup 2023 oggi: orario cerimonia d’apertura, programma, tv, streaming

Primo atto ufficiale della Ryder Cup 2023 in arrivo oggi al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma. In programma, infatti, c’è la cerimonia di apertura, che tradizionalmente vede anche l’annuncio dei foursome (in questo caso; altre volte si inizia con i fourball) della mattina di venerdì.

Si tratta del momento in cui le squadre vengono presentate al pubblico, anche con un po’ di musica a fare da contorno. Luke Donald e Zach Johnson, in sostanza, introdurranno i loro team e, poi, annunceranno i nomi di chi giocherà nella prima giornata, o meglio nella sua prima parte. Un evento che si vivrà nel Village ricavato all’interno del club, già a pieno regime e con intorno una serie di stand e un negozio già particolarmente affollati in questi giorni di avvicinamento.

La cerimonia di apertura della Ryder Cup 2023 si terrà oggi dalle ore 16:00. Ci saranno due coperture tv distinte, ma entrambe integrali. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, nonché via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Golf (206). In streaming l’offerta sarà variegata tra RaiPlay, SkyGo e Now.

CALENDARIO CERIMONIA DI APERTURA RYDER CUP 2023 OGGI

Giovedì 28 settembre

Ore 16:00 Cerimonia di apertura – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

PROGRAMMA CERIMONIA DI APERTURA RYDER CUP 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Golf (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Foto: LaPresse / Olycom