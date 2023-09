Ryder Cup 2023: il torneo dove la gloria Ã¨ l’unica cosa che conta. Nessun montepremi in denaro previsto

Si avvicina sempre di più l’inizio della Ryder Cup 2023, 44a edizione del torneo più amato ed iconico nel panorama golfistico. L’eterna sfida tra Europa e USA che si disputa ogni due anni richiama l’attenzione di milioni di appassionati che per un weekend possono sostenere la propria rappresentativa ed i propri beniamini.

Quest’anno la Ryder Cup, per la prima volta nella sua quasi centennale storia, si terrà su territorio italiano. Il palcoscenico selezionato è quello del percorso del Marco Simone Golf & Country Club, che per tre giorni renderà Guidonia Montecelio, vicino Roma, la capitale assoluta del golf internazionale.

Per un evento così sentito in uno tra gli sport più ricchi del pianeta, ci si aspetterebbe un montepremi monumentale. Invece la Ryder Cup, secondo tradizione, non prevede alcun premio in denaro né per i vincitori né per i vinti. I 24 giocatori che daranno vita alla spettacolare disputa (12 per squadra), lo faranno solo per “la gloria” e per portare un prestigioso successo al proprio team.

Foto: LaPresse