Ryder Cup 2023: i fourball del pomeriggio. Europa per il colpo definitivo, USA all’ultima spiaggia

Sono stati rivelati gli accoppiamenti dei fourball al via in questi minuti al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma. La situazione vede la Ryder Cup 2023 sul punteggio di 9,5-2,5 a favore dell’Europa sugli USA.

Di seguito le scelte dei due capitani:

Match 1 (12:25) Viktor Hovland (NOR)/Ludvig Aberg (SWE)–Sam Burns/Collin Morikawa

Match 2 (12:40) Tommy Fleetwood (ENG)/Nicolai Højgaard (DEN)–Max Homa/Brian Harman

Match 3 (12:55) Justin Rose (ENG)/Robert MacIntyre (SCO)–Justin Thomas/Jordan Spieth

Match 4 (13:10) Matt Fitzpatrick (ENG)/Rory McIlroy (NIR)–Patrick Cantlay/Wyndham Clark

Si tratta, in sostanza, dello schema sostanzialmente identico a quello della giornata di ieri, con l’unica differenza che Rahm viene lasciato a riposo per inserire Fleetwood. Le uniche due coppie in cui ha realmente fiducia, invece, Zach Johnson sono quelle Homa/Harman e Thomas/Spieth. Per il resto continua il vortice di cambiamenti.

Non ci sarà in ogni caso la chiusura automatica della Ryder già dopo il secondo giorno (mai verificatasi in era moderna), ma è chiaro che un ulteriore colpo di mano europeo darebbe alla domenica un senso quantomeno straniante. Gli USA hanno bisogno di tornare almeno a tre o quattro punti di distanza per avere una minima speranza di conservare la coppa. Come non è dato saperlo, visto che quest’Europa è in stato di grazia.

Foto: LiveMedia/Marco Iacobucci – LivePhotoSport.it