Rugby, nel ranking crolla lâ€™Australia. Lâ€™Italia mette nel mirino la top 10

Si è concluso ormai da un paio di giorni il terzo weekend della Coppa del Mondo 2023, e la notizia del fine settimana è stata sicuramente la pesante sconfitta dell’Australia contro il Galles. Un ko che ha virtualmente eliminato i Wallabies dalla corsa ai quarti di finale e che ha visto anche la squadra di Eddie Jones crollare nel ranking, ormai in bilico nella top 10 mondiale.

Cambia anche la top 3, con l’Irlanda che con la vittoria sul Sudafrica ha allungato nettamente in vetta, mentre la Francia supera al secondo posto proprio gli Springboks, che restano comunque sul gradino più basso del podio. Alle loro spalle la Nuova Zelanda e anche le posizioni seguenti non vedono scossoni, con Scozia, Inghilterra, Galles e Fiji che si confermano nelle prime otto posizioni.

Nonostante un Mondiale sin qui difficile, la vittoria sofferta con le Samoa porta l’Argentina in nona posizione ed a pagarne lo scotto è, come detto, l’Australia, che crolla in decima posizione, un ruolo a cui i ragazzi di Eddie Jones non sono sicuramente abituati. La vittoria con l’Uruguay ed il ko delle Samoa regalano, invece, all’Italia l’undicesimo posto ai danni dei pacifici, mentre alle loro spalle il Giappone supera la deludente Georgia.

RANKING MONDIALE RUGBY AL 26 SETTEMBRE 2023

1 Irlanda 93.79

2 Francia 90.59

3 Sudafrica 89.70

4 Nuova Zelanda 87.69

5 Scozia 83.43

6 Inghilterra 83.24

7 Galles 83.17

8 Fiji 80.66

9 Argentina 79.31

10 Australia 76.50

11 Italia 75.93

12 Samoa 74.47

13 Giappone 73.27

14 Georgia 73.18

15 Tonga 70.29

16 Portogallo 69.75

17 Uruguay 66.33

18 USA 66.22 – assente in Coppa del Mondo –

19 Romania 64.56

20 Spagna 64.05 – assente in Coppa del Mondo –

21 Namibia 61.61

22 Cile 60.49

