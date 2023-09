Rugby, Kieran Crowley: “Per gli All Blacks alla fine si Ã¨ trasformata in una seduta di allenamento”

Il CT dell’Italia del rugby, Kieran Crowley, ed il capitano azzurro, Michele Lamaro, hanno parlato ai microfoni di On Rugby dopo la pesante sconfitta subita ieri sera a Lione nel match di Coppa del Mondo giocato contro la Nuova Zelanda, con gli All Blacks vittoriosi per 96-17.

Il commissario tecnico degli azzurri, Kieran Crowley, ha analizzato così l’incontro: “Per gli All Blacks alla fine si è trasformata in una seduta di allenamento. Abbiamo vinto più o meno il 33% delle nostre mischie, il 50% delle rimesse laterali, abbiamo commesso otto falli nel solo primo tempo, ci hanno battuto al breakdown“.

Non solo demeriti azzurri, ma anche tanta qualità neozelandese: “Loro sono stati fantastici stasera nel portare la palla, nel pulire i punti d’incontro, mentre noi abbiamo concesso quelle tre mete in cinque minuti che ci hanno messo a terra. Dobbiamo ricomporre ora i pezzi, lo faremo, questa è stata una dura giornata“.

Il capitano dell’Italia, Michele Lamaro, ha commentato con queste parole il match: “Non ci siamo stati sulle basi del gioco: mischia, rimessa laterale, punto d’incontro. La fisicità l’abbiamo sempre subita, dal 15′ in poi. Quando inizi a subire così è dura arginare una squadra come questa“.

Duro il capitano: “Abbiamo provato a metterli sotto pressione, ma quelle situazioni sono sempre finite positivamente per loro. Non abbiamo fatto quello che abbiamo preparato e studiato in settimana. È mancata la fisicità che di solito mettiamo, le cose semplici e fondamentali che facciamo con cura, come una mischia o una touche. Sono mancate le basi“.

Foto: LiveMedia/Federico Proietti/DPPI