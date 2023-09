Italia-Giappone oggi, Test Match rugby femminile: programma, orario, tv, streaming

La Nazionale italiana di rugby femminile affronterà il Giappone nel Test Match in programma oggi, sabato 30 settembre, alle ore 19.00 allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma: il Test Match precede la partenza delle azzurre per il Sudafrica, dove ad ottobre si giocherà la prima edizione della seconda divisione del World Rugby Women’s XV.

Nelle tre sfide in programma tra Stellenbosch e Cape Town l’Italia affronterà ancora il Giappone venerdì 13, poi il Sudafrica padrone di casa venerdì 20, ed infine gli Stati Uniti sabato 28. La vincitrice del torneo sarà promossa in prima divisione, mentre l’ultima classificata retrocederà in terza divisione.

La diretta tv del Test Match di rugby femminile tra Italia e Giappone non sarà fruibile, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile in maniera gratuita sia su Federugby.it che sul canale Youtube della Federazione Italiana Rugby.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE OGGI RUGBY FEMMINILE

Sabato 30 settembre – Stadio Lanfranchi di Parma

Ore 19.00 Italia-Giappone – Diretta streaming su Federugby.it e canale Youtube della Federazione Italiana Rugby

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non disponibile.

Diretta streaming: canale Youtube della Federazione Italiana Rugby.

Diretta Live testuale: OA Sport

FORMAZIONI ITALIA-GIAPPONE OGGI RUGBY FEMMINILE

Italia

15- Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby, 25 caps)

14- Aura MUZZO (Villorba Rugby, 37 caps)

13- Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby, 17 caps)

12- Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 8 caps)

11- Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 4 caps)

10- Emma STEVANIN (Valsugana Rugby, 7 caps)

9- Sofia STEFAN (C) (Valsugana Rugby, 79 caps)

8- Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 43 caps)

7 – Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, 4 caps)

6- Giulia CAVINA (Cus Milano Rugby, esordiente)

5- Giordana DUCA (Valsugana Rugby, 40 caps)

4- Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 2 caps)

3- Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 16 caps)

2- Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby, 19 caps)

1- Gaia MARIS (Asm Romagnat Rugby, 21 caps)

A DISPOSIZIONE

16- Silvia TURANI (Harlequins, 26 caps)

17 – Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 6 caps)

18 – Alessia PILANI (Rugby Colorno, 1 cap)

19- Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 3 caps)

20 – Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 46 caps)

21- Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 42 caps)

22 – Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)

23 – Gaia BUSO (Rugby Colorno, esordiente)

Giappone

La formazione nipponica non è stata comunicata

Foto: LaPresse