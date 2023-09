Rugby, il Giappone batte per 42-12 il Cile e va in testa alla Pool D dei Mondiali

Il secondo match della Pool D della Coppa del Mondo 2023 di rugby vede il successo con bonus offensivo del Giappone, che regola per 42-12 il Cile e va in testa al raggruppamento proprio grazie al punto aggiuntivo ottenuto per le mete segnate quest’oggi, che permette agli asiatici di staccare l’Inghilterra, seconda con 4 punti.

Nel primo tempo a passare in vantaggio sono i sudamericani, che al 6′ aprono il match con la meta di Fernandez trasformata da Videla, ma la risposta nipponica è immediata, con la marcatura all’8′ di Fakatava convertita da Matsuda per il 7-7. Il giallo rimediato da Dittus al 24′ lascia i cileni in 14 contro 15 per 10′ ed alla mezz’ora i giapponesi vanno in meta con Naikabula e Matsuda trasforma per il 14-7.

Non si fa in tempo a ritornare in parità numerica che al 37′ Sigren si becca un altro giallo, lasciando nuovamente il Cile in 14 contro 15, ed il Giappone colpisce ancora con Fakatava, che va a marcare, mentre la trasformazione di Matsuda manda le squadre al riposo sul 21-7.

Nella ripresa è il Giappone a restare in inferiorità numerica per 10′, a causa del giallo rifilato a Riley al 46′, col Cile che prova a rientrare nel match con la meta di Escobar al 48′, ma Videla manca la conversione e si resta sul 21-12. I nipponici, nonostante l’inferiorità numerica, al 53′ trovano la via della meta con Leitch, che consegna il punto di bonus offensivo agli asiatici, mentre Matsuda trasforma e fissa lo score sul 28-12.

Match sostanzialmente chiuso dopo poco meno di un’ora di gioco, ma nel finale il Giappone rende il passivo più pesante: al 71′ c’è la meta di Nakamura trasformata da Matsuda per il 35-12, infine al 79′ arriva la marcatura di Dearns, con Matsuda che converte ancora per il definitivo 42-12.

Foto: LaPresse