Rugby, Kieran Crowley: “Alla vigilia avrei firmato per segnare 52 punti”

L’Italia ha battuto la Namibia per 52-8, conquistando anche il punto di bonus offensivo, nel match valido per la Pool A della Coppa del Mondo 2023 di rugby, in corso in Francia: a Saint Etienne, a fine gara, hanno parlato in conferenza stampa il CT degli azzurri, Kieran Crowley, ed il capitano della selezione italiana, Michele Lamaro.

Il commissario tecnico neozelandese dell’Italia ha analizzato così il match: “La Namibia ha fatto un ottimo lavoro nel primo tempo per renderci la vita difficile, sono molto orgoglioso della squadra e del modo in cui ha saputo adattarsi alla partita. A metà incontro ci siamo parlati e nel secondo tempo abbiamo gestito il match con grande efficacia. A questo livello devi rispettare l’avversario, ci sono due squadre in campo che cercano di prendere il sopravvento, se tutto andasse sempre per il meglio e si eseguisse il piano al 100%, si vincerebbe sempre di cento punti. Ci sono state alcune aree del gioco dove non siamo stati brillanti, abbiamo perso troppi palloni, ma i nostri lanci di gioco sono andati complessivamente bene. La mischia ha avuto una buona giornata e siamo stati efficaci in rimessa laterale, ma nel primo tempo la Namibia è riuscita a farci disunire con una buona pressione della linea difensiva“.

Il CT degli azzurri sottolinea gli aspetti da migliorare in vista del secondo match con l’Uruguay, che potrebbe regalare agli azzurri, in caso di vittoria, la qualificazione, quantomeno virtuale, alla prossima Coppa del Mondo, ipotecando almeno il terzo posto nel raggruppamento: “Oggi il rugby si gioca con tutti i ventitré uomini a disposizione, per la partita di oggi avevamo alcuni scenari da utilizzare nel corso del match con gli uomini a disposizione. Page-Relo ha avuto un buon impatto sulla partita quando è entrato, ma non vuol dire che Varney non sia stato efficace, ha dovuto confrontarsi con alcune situazioni sfidanti in momenti in cui faticavamo a prendere l’inerzia del match. Avrei firmato per segnare 52 punti alla vigilia, ma abbiamo anche sprecato molto, perdendo ventidue palloni. Ora analizzeremo la partita e ripartiremo per preparare l’Uruguay, affronteremo la gara esattamente allo stesso modo. I sudamericani sono una squadra piuttosto fisica ed organizzata e sarà una bella sfida, ma per ora godiamocela, è una vittoria ai Mondiali e va festeggiata“.

Il capitano della Nazionale italiana, Michele Lamaro, guarda addirittura oltre: “Nel primo tempo la Namibia ha difeso bene, ma abbiamo comunque trovato buone soluzioni, che abbiamo messo in campo dopo l’intervallo. Dovevamo stancarli e ci siamo riusciti. Eravamo pronti al 100% per la gara di oggi, ma ci sono aree dove possiamo migliorare, era la prima gara del Mondiale ed il fattore emozionale ha avuto il suo peso, è normale in un evento come la Coppa del Mondo. Sapevamo comunque di essere più performanti di loro da un punto di vista fisico nel secondo tempo e siamo riusciti a trovare maggiori spazi per esprimere il nostro gioco. Sì, possiamo giocarci la qualificazione ai quarti di finale con Nuova Zelanda e Francia, senza dubbio“.

