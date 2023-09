Real Sociedad-Inter, Champions League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non puÃ² giocare questa sera

Anche l’Inter pronta per il debutto in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi ha iniziato nella maniera migliore la sua stagione, con quattro vittorie in fila in campionato, e vuole iniziare con il piede giusto anche in Europa: si parte con la sfida contro la Real Sociedad, squadra fantasiosa e assai fastidiosa per tutti.

Rosa completamente a disposizione per Inzaghi, che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il trionfo per 5-1 nel derby. Il mister potrà così schierare il suo solito 3-5-2, con Thuram (straripante nella stracittadina) di fianco a Lautaro Martinez. In difesa potrebbe arrivare il debutto di Benjamin Pavard in nerazzurro.

Due assenze in casa Real Sociedad, partita maluccio in Liga con soli sei punti racimolati nelle prime cinque giornate. Tra gli spagnoli non è ancora riuscito a debuttare André Silva, visto in passato con la maglia del Milan, con lui indisponibile anche Martin Merquelanz. Probabile l‘utilizzo del 4-3-3, con Oyarzabal da falso nueve con Kubo e Barrenetxea a supporto.

REAL SOCIEDAD-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Merino, Zubimendi, Méndez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil

Infortunati: André Silva, Merquelanz

Squalificati: –

Diffidati: –

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Infortunati:

Squalificati: –

Diffidati: –

