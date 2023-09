Ranking WTA (18 settembre 2023): Aryna Sabalenka in vetta, Krejcikova in top-10. Cocciaretto n.1 d’Italia

Alcuni scostamenti significativi ci sono nel ranking WTA all’inizio di questa settimana. A guidare la classifica c’è sempre la bielorussa Aryna Sabalenka, a precedere la polacca Iga Swiatek e l’americana Coco Gauff. Da registrare, però, il sorpasso della statunitense Jessica Pegula nei confronti della kazaka Elena Rybakina al 4° posto della graduatoria.

Nello stesso tempo, grazie all’affermazione nel torneo di San Diego, la ceca Barbora Krejcikova è tornata in top-10, a discapito della francese Carolina Garcia (n.11), che non sta vivendo in generale un periodo di grande splendore dopo i riscontri della stagione passata.

RANKING WTA

Lunedì 18 settembre 2023

1. Aryna Sabalenka BLR 9266

2. Iga Swiatek POL 8195

3. Coco Gauff USA 6165

4. Jessica Pegula USA 5755

5. Elena Rybakina KAZ 5665

6. Marketa Vondrousova CZE 3830

7. Ons Jabeur TUN 3771

8. Karolina Muchova CZE 3765

9. Maria Sakkari GRE 3560

10. Barbora Krejcikova CZE 3220

In casa Italia, si conferma il ruolo di n.1 d’Italia di Elisabetta Cocciaretto (n.32 del ranking), ma le quotazioni di Jasmine Paolini sono da tenere in considerazione, dal momento che la toscana è n.35, a soli 60 punti dalla marchigiana. Stabili le posizioni delle altre azzurre, con Sara Errani vicina alla top-100 (n.104 WTA).

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 18 settembre 2023

32. Elisabetta Cocciaretto 1390

35. Jasmine Paolini 1330

54. Martina Trevisan 1037

56. Camila Giorgi 983

60. Lucia Bronzetti 950

104. Sara Errani 663

118. Lucrezia Stefanini 611

210. Nuria Brancaccio 352

265. Silvia Ambrosio 251

274. Camilla Rosatello 238

Foto: LaPresse