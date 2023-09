Rally Cile: al via il terz’ultimo appuntamento del Mondiale 2023. Rovanpera vuole continuare a dominare

Siamo arrivati al terz’ultimo appuntamento del Mondiale 2023: si disputerà infatti da giovedì 28 a domenica 1 ottobre il Rally Cile, tappa che vedrà al via tutti i principali protagonisti della rassegna tra cui ovviamente anche il leader della classifica Kalle Rovanpera.

Il finlandese della Toyota GR Yaris infatti dopo la brillante vittoria all’Acropolis ha messo entrambe le mani sul titolo, anche se dovrà stare attento a non commettere errori e a mantenere l’asticella ben elevata.

Il primo inseguitore, il compagno di squadra Elfyn Evans, si trova invece al posto d’onore con 167 punti, mentre il belga della Hyundai 120 Thierry Neuville occupa il terzo posto con 134, complice soprattutto lo 0 messo a referto in terra ellenica.

La corsa comincerà il 28 settembre alle ore 13:01 italiane con la Shakedown Bio Bio (5.75 km), mentre venerdì si partirà con la gara vera e propria che si svilupperà in sei segmenti: il primo stint è infatti previsto per le 13:35 (SS1 Pulperia 1), mentre la conclusione sarà affidata al SS.6 Rio Claro 2, in pogramma alle 21:34.

Saranno sei le sessioni anche sabato 30 settembre (12:57 orario d’inizio, 22:05 orario di fine), mentre domenica 1 ottobre si correrà su quattro stint, chiudendo l’evento con il SS.16 El Ponen 2 Wolf Power Stage.

Foto: Photo LiveMedia/Nikos Katikis/DPPI