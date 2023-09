Rally Cile 2023, Tanak in fuga verso la vittoria dopo il sabato. Sfida aperta per il podio

Ott Tanak fa sul serio e piazza un allungo probabilmente definitivo nella seconda tappa del Rally Cile 2023, valido come undicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale WRC. L’estone di M-Sport ha fatto il vuoto in classifica nelle sei prove speciali del sabato, accumulando un vantaggio di quasi un minuto sul primo inseguitore in vista della giornata conclusiva.

Il campione del mondo 2019, sempre più vicino alla seconda affermazione dell’anno con la Ford dopo il trionfo in Svezia, ha infatti un margine di 58″3 sulla Hyundai di Teemu Suninen. Il pilota finnico, ormai troppo distante dal leader, dovrà più che altro guardarsi le spalle domenica nelle ultime quattro speciali dal compagno di squadra Thierry Neuville e dalla Toyota di Elfyn Evans.

Il belga è terzo assoluto a 1’12” da Tanak, mentre il britannico deve recuperare una decina di secondi per salire sul podio. Situazione di classifica ormai delineata invece per il fenomeno finlandese della Toyota Kalle Rovanpera, quinto a 2’24” dalla vetta e con un vantaggio abissale sul sesto (1’43” sul compagno di marca Takamoto Katsuta).

Il leader del campionato sta comunque limitando i danni in ottica iridata, visto che il suo più diretto inseguitore Evans è al momento quarto e difficilmente riuscirà a guadagnare tanti punti nel Mondiale. In tal senso sarà fondamentale anche la Power Stage di fine rally, con in palio 5 punti nella generale per il primo classificato della speciale.

