Rally Grecia, Rovanpera vince l’Acropoli e domina la Power Stage ipotecando il bis mondiale

Kalle Rovanpera non sbaglia niente nell’ultima giornata e vince l’Acropoli per la seconda volta in carriera, aggiudicandosi un successo pesantissimo nel Rally di Grecia 2023 valevole come decimo e quartultimo round stagionale del Mondiale WRC. Il fenomeno finlandese della Toyota, catapultato ieri al comando dell’evento grazie alle disavventure di Thierry Neuville e Sebastien Ogier, ha gestito quest’oggi l’ampio vantaggio accumulato sugli inseguitori inventandosi poi un capolavoro nella Power Stage.

Il campione del mondo in carica, ormai sempre più vicino al bis iridato, ha fatto bottino pieno dominando la prova speciale conclusiva con una prestazione straordinaria (nonostante potesse permettersi di non prendere rischi) che lo ha visto rifilare addirittura 2″5 al secondo classificato Elfyn Evans. Il gallese ha avuto il merito di difendere la piazza d’onore nel rally ellenico per 4″2 sulla Hyundai dello spagnolo Dani Sordo (4° nella Power Stage), chiudendo a un minuto e mezzo da Rovanpera.

Ai piedi del podio l’estone Ott Tanak (3° nell’ultima speciale con in palio i punti bonus) con la Ford in quarta posizione assoluta nonostante la penalità di 3’40” rimediata nei giorni scorsi. Completa la top5 il finlandese Esapekka Lappi con la Hyundai, mentre l’otto volte campione del mondo Sebastien Ogier ha chiuso decimo raccogliendo un punticino con la Toyota a causa del ritiro di ieri.

Quando mancano tre round al termine della stagione, Rovanpera raggiunge quota 200 punti nella classifica generale del Mondiale e allunga a +33 su Evans, +66 su Neuville e +81 su Tanak (ultimo pilota ancora aritmeticamente in lizza per il titolo con un massimo di 90 punti a disposizione), mentre Ogier è quinto a -101 dalla vetta.

