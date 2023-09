Rally Cile 2023, Ott Tanak davanti dopo il venerdÃ¬, Suninen e Evans vicini

Seconda giornata del Rally del Cile 2023 valevole per il Mondiale WRC. In questo venerdì sono andate in scena sei speciali dopo lo shakedown di ieri e la classifica ha preso una forma più definita.

Ott Tanak ha concluso in testa in una giornata vissuta al comando dalla prima speciale, una leadership poi riconquistata nel finale: nella prima manche del giorno è riuscito a primeggiare davanti a Teemu Suninen e Elfyn Evans. Questi sono stati i principali protagonisti: il britannico, dopo essersi imposto nella shakedown, si è ripreso la testa per appena un decimo su Suninen vincendo la seconda e la terza speciale, ma non facendo il solco, avendo un vantaggio di 2″6 su Suninen e 2″7 su Tanak.

Nella seconda tratta di Pulperia, è passato in testa Suninen che ha sorpassato Tanak e Evans per 3″8 e 4″9. Nel finale di giornata è salito in cattedra Tanak: l’estone ha chiuso il suo venerdì con 4″2 su Suninen e 12″7 su Evans che ha perso terreno nelle ultime due manche del giorno. Più lontani tutti gli altri: quarto Neuville a quasi 28 secondi e mai nel vivo, quinto Rovanpera a 39 secondi e sesto Katsuta a 45 secondi: il giapponese ha scampato un possibile incidente dopo un salto pericoloso con una manovra molto al limite.

Domani ci sono altre sei speciali in programma nei pressi di Conception: Tanak con la sua Ford proverà ad incrementare il vantaggio, mentre Evans con la sua Toyota dovrà provare ad approfittare del venerdì sottotono del leader del mondiale Rovanpera. Lo spettacolo è assicurato e la giornata centrale sarà come di consueto lo snodo cruciale.

