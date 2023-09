Quanti soldi ha guadagnato Novak Djokovic con la vittoria agli US Open? Montepremi faraonico: tutte le cifre

Novak Djokovic ha vinto gli US Open 2023. Il fuoriclasse serbo ha sconfitto il russo Daniil Medvedev in tre set al termine di una spettacolare finale andata in scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il 36enne ha giganteggiato nel primo set, è riuscito a spuntarla al tie-break nella seconda frazione e poi ha imposto con disinvoltura il proprio ritmo anche nel terzo parziale, chiudendo i conti in 3 ore e 17 minuti di gioco. Il balcanico si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6(5), 6-3 e ha così conquistato il 24mo Slam della propria carriera, allungando ulteriormente in testa alla speciale classifica. Si tratta anche del terzo Slam della stagione dopo gli Australian Open e il Roland Garros, mentre a Wimbledon perse la Finale contro Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic ha sfiorato il Grande Slam per la seconda volta in carriera, due anni fa fu proprio Medvedev a negarglielo vincendo l’atto conclusivo degli US Open contro qualsiasi pronostico della vigilia. Oggi il balcanico ha imposto ancora una volta la legge del più forte e ha fatto festa in terra americana per la quarta volta in carriera dopo i sigilli del 2011, 2015, 2018. L’affermazione odierna permette al veterano del tennis mondiale di rinsaldare ulteriormente il numero 1 nel ranking ATP e ora si lancerà con grande ferocia verso le ATP Finals in programma tra un paio di mesi a Torino.

Il risultato odierno ha un enorme significato dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un importante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Novak Djokovic vincendo gli US Open 2023? Il montepremi è davvero stellare visto che stiamo parlando di un assegno da ben 3 milioni di dollari statunitensi, pari a circa 2,8 milioni di euro. Daniil Medvedev si dovrà consolare con 1,5 milioni di dollari (circa 1,4 milioni di euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO NOVAK DJOKOVIC CON LA VITTORIA AGLI US OPEN

