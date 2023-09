Quanti soldi guadagna Tonali al Newcastle? Stipendio da capogiro: stasera sfida al Milan in Champions League

Era il 3 luglio, ma sembra passata una vita. In quella giornata Sandro Tonali metteva nero su bianco con il Newcastle e chiudeva ufficialmente la sua avventura in maglia Milan. Un trasferimento che aveva davvero fatto notizia, sia per l’importanza del giocatore per i rossoneri, sia per il peso economico dell’operazione.

Come ben sappiamo, quando si muove un club della Premier League i soldi non mancano (anche se ora i club sauditi hanno dimostrato di poter ulteriormente alzare l’asticella) e la trattativa è stata davvero “lampo”. In poco più di 24 ore, infatti, l’ex centrocampista del Brescia ha salutato Milanello ed è sbarcato al St. James Park.

Proviamo a fare il punto della situazione sulle cifre. L’accordo tra le due squadre si è concretizzato sulla base di 70 milioni di euro, più una parte di bonus che dovrebbe portare l’affare fino a 80 e una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore anche della Nazionale, il contratto è stato firmato fino al 30 giugno 2028 e gli garantirà una base di 8 milioni di euro netti all’anno che potrebbero salire a 10 in caso di raggiungimento di bonus e risultati.

In poche parole, un accordo irrinunciabile per un giocatore di appena 23 anni che questa sera (ore 18.45) sarà subito di fronte ai propri ex-compagni. Come spesso capita i sorteggi di Nyon sanno sorprendere e il ritorno di Sandro Tonali a San Siro nel primo match della fase a gironi della Champions League va annoverato in questa casistica. Le emozioni ed i ricordi non mancheranno, con la consapevolezza che l’unica cosa importante saranno i 3 punti in palio. Il classe 2000 sarà in grado di non farsi distrarre?

Foto: LaPresse