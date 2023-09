Quanti soldi chiede Cristiano Ronaldo alla Juventus? Rinviato il CdA, aumento di capitale in vista

La diatriba tra Cristiano Ronaldo e la Juventus non sembra avere fine: il campione portoghese, attualmente in forza all’Al-Nassr, è intenzionato ad aprire una causa contro il club bianconero per l’ormai nota manovra stipendi. Il 38enne di Funchal chiede infatti una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro netti, relativa al suo stipendio non pagato sotto il periodo Covid nel 2021.

La società torinese non sembrerebbe preoccupata dalla vicenda: infatti, poco prima del suo trasferimento al Manchester United nell’estate del 2021, Cristiano Ronaldo avrebbe firmato un documento per esonerare la Juventus a rispettare gli obblighi pattuiti in precedenza. Con questa carta, quindi, la Vecchia Signora sarebbe scagionata dalla vicenda, e il lusitano non avrebbe più il potere di richiedere la somma che gli spettava.

Nel frattempo, il Consiglio d’Amministrazione del club previsto per martedì 19 settembre è stato rinviato alla prima settimana d’ottobre: nulla di anomalo, visto che è stata una decisione presa in pieno da tutto il CdA, guidato dal presidente bianconero Gianluca Ferrero, per revisionare al meglio il bilancio, controllando rigorosamente tutte le operazioni, vista l’attenzione della Consob che riserverà all’esercizio 2022-2023, in particolare quelle relative al calciomercato, prima di arrivare all’approvazione definitiva.

