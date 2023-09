Quante posizioni guadagna Arnaldi nel ranking ATP? Balzo pazzesco agli US Open, è davanti a Berrettini

L’azzurro Matteo Arnaldi ha battuto nel terzo turno del tabellone principale degli US Open 2023 di tennis il britannico Cameron Norrie: per il tennista italiano incamerati nel complesso già 180 punti per l’accesso agli ottavi di finale.

Arnaldi, che proprio nell’ultimo aggiornamento del ranking aveva eguagliato la miglior posizione mai raggiunta in carriera, tornando al numero 61, già raggiunto il 14 agosto, si trovava a quota 855 punti, ma con questo successo sale a 999, portandosi al 47° posto virtuale.

L’azzurro, inoltre, già con la vittoria all’esordio ed il ritiro di Berrettini al secondo turno, era certo di superare il romano in classifica e diventare almeno il numero 4 d’Italia dopo gli US Open, ma ora mette Lorenzo Sonego nel mirino: con una vittoria contro Alcaraz l’azzurro salirebbe a quota 1179, al 38° posto, davanti al torinese.

Spingendosi fino alle semifinali l’azzurro salirebbe al 21° posto virtuale, a quota 1539, mentre l’ingresso in finale lo farebbe issare a 2019, al 17° posto virtuale. Un clamoroso successo nel torneo lo porterebbe a quota 2819, al 10° posto virtuale.

CLASSIFICA ATP MATTEO ARNALDI 11 SETTEMBRE

Ranking ufficiale: 855, 61° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 999 punti, 47° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1179 punti, 38° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1539 punti, 21° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 2019 punti, 17° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 2819 punti, 10° posto virtuale.

