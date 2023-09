Quando si gioca Sassuolo-Juventus? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

La Serie A 2023/2024 è pronta a ritornare nel corso del weekend che verrà. La massima serie italiana allieterà nuovamente i cuori e le serate dei tanti appassionati a partire da venerdì 22 settembre. Sono tante le partite interessanti in programma: da Salernitana-Frosinone e Lecce-Genoa che apriranno le danze, sino ad arrivare al match delle 18.00 di sabato 23 settembre: stiamo parlando dell’incontro che si svolgerà al Mapei Stadium, stiamo parlando di Sassuolo-Juventus.

I neroverdi guidati da Alessio Dionisi apriranno le porte del proprio stadio ai bianconeri di Massimiliano Allegri. Una sfida sulla carta interessantissima che potrebbe dunque regalare tante emozioni. Partendo dai padroni di casa, nelle prime quattro giornate di campionato Berardi e compagni non hanno particolarmente brillato. Una sola vittoria contro il Verona in uno spumeggiante 3-1 ma, allo stesso tempo, tre pesanti sconfitte con Atalanta, Napoli e, nell’ultimo turno, con il Frosinone in un pirotecnico 4-2 in rimonta.

Adesso ci sarà la Juventus da ospitare e non sarà semplice. La Vecchia Signora in quattro gare, ha racimolato 10 punti e si trova al secondo posto alle spalle dell’Inter. Tre vittorie contro Udinese, Empoli e Lazio e un solo scivolone interno contro il Bologna: 1-1. Vedremo dunque, quale delle due formazioni riuscirà a risolvere l’incontro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Sassuolo-Juventus, match valido per la 5a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO SASSUOLO-JUVENTUS (23 SETTEMBRE)

Sabato 23 settembre

Ore 18.00 – Sassuolo-Juventus – Serie A, 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

