Quando gioca il Napoli la prossima partita di Champions League? Calendario, avversaria, programma 3 ottobre, tv, streaming

Il Napoli non naviga in acque tranquille in campionato, con la posizione di Rudi Garcia che inizia a riscaldarsi, ma si pensa già alla Champions League 2023-2024, dove gli azzurri hanno iniziato con il piglio giusto grazie al successo contro il Braga arrivato nel finale.

Tre punti che hanno permesso ai campioni d’Italia in carica di mettersi subito in testa al girone C assieme al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha vinto soltanto negli ultimissimi minuti contro un tignoso Union Berlino. E il prossimo 3 ottobre al Diego Armando Maradona arriveranno proprio i Blancos.

Al momento al terzo posto in classifica, il Real è incappato in una sconfitta nell’ultimo turno con i ‘cugini’ dell’Atletico che hanno avuto la meglio per 3-1. Sarà un ritorno in Campania per Ancelotti, protagonista in azzurro per un infruttuoso anno e mezzo; le due squadre tornano ad affrontarsi dopo gli ottavi della Champions 2016/2017, in cui gli spagnoli ebbero la meglio con un doppio 3-1. Il Napoli deve effettivamente sconfiggere anche la cabala: tre sconfitte ed un solo pari nei quattro precedenti.

La sfida tra Napoli e Real Madrid, il cui via è programmato per le 21.00 del 3 ottobre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà visibile in tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity.

CALENDARIO NAPOLI-REAL MADRID CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 Napoli-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

PROGRAMMA NAPOLI-REAL MADRID: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport.

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go, Mediaset Infinity.

