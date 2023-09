Probabili formazioni Udinese-Frosinone: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Uno dei match della terza giornata di campionato vedrà affrontarsi Udinese e Frosinone alla Dacia Arena. L’arbitro scelto per la sfida è l’esperto Marco Guida di Torre Annunziata; con lui gli assistenti Rossi e Ricci, come quarto uomo scelto invece Manuel Volpi. La coppia Var è composta da Fabbri e Miele.

Bianconeri che avranno l’arbitro campano per la diciannovesima volta nella storia, il bilancio parla di sette vittorie, tre pareggi e otto sconfitte, l’ultimo match è dello scorso 4 giugno con il ko contro la Juventus. Frosinone che vanta invece uno score di due successi, un pareggio e tre sconfitte.

Friulani che confermano il 3-5-2: pochissime variazioni rispetto alla scorsa settimana, con Thauvin e Lucca che guideranno l’attacco, serrato il ballottaggio tra Ebosele e Ferreira sulla destra con il primo favorito. Tanti gli indisponibili per Sottil, si attendono i ritorni di Deulofeu e Brenner in avanti.

Frosinone che ha invece cambiato pelle, con gli innesti dell’ultim’ora di Kaio Jorge, Reiner e Soulé, ma Di Francesco si affiderà probabilmente al 4-3-3 capace di sconfiggere l’Atalanta, con la conferma di Barrenechea in mezzo al campo e Cheddira supportato da Baez ed Harroui in avanti. Tutti a disposizione per la sfida di quest’oggi.

UDINESE-FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Sottil

Squalificati: –

Indisponibili: Padelli (noie muscolari), Ebosse (rottura legamento crociato), Masina (noie muscolari), Ehizibue (lesione legamento crociato anteriore), Deulofeu (problemi al ginocchio destro), Brenner (distrazione muscolare)

Ballottaggi: Ebosele-Ferreira 51%-49%, Kamara-Zemura 60%-40%

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Baez, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco

Squalificati: –

Indisponibili: –

Ballottaggi: Baez-Soulé 65%-35%, Gelli-Caso 55%-45% (con Caso in campo, Harroui giocherebbe a centrocampo)

