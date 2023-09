Probabili formazioni Torino-Genoa: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Torino e Genoa si sfideranno quest’oggi nella terza giornata di campionato di Serie A. L’arbitro della partita sarà Daniele Chiffi, della sezione di Padova, coadiuvato da Giorgio Peretti di Verona e Antonio Severino di Campobasso. Alberto Santoro sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR ci saranno Federico La Penna e Lorenzo Maggioni.

Entrambe le squadre hanno brutti precedenti con il fischietto odierno. Per i granata lo score è di un solo successo, peraltro più di sei anni fa (2-1 contro il Chievo), due pareggi e quattro sconfitte, come se non bastasse consecutive. Non va meglio al Genoa, che ha vinto solo una partita da lui diretta, la terza giornata della scorsa Serie B in casa del Pisa, poi tre pareggi e sei sconfitte. Chiffi ha anche arbitrato un Torino-Genoa, un 3-3 risalente al 28 ottobre 2015.

Pochi dubbi in casa Torino, con Juric che conferma il suo ormai classico 3-5-2. L’unico incerto del posto è Bellanova, che non ha convinto più di tanto nelle prime due uscite, Lazaro preme per un posto da titolare. In avanti lanciato immediatamente Duvan Zapata, affiancato da Vlasic e Radonjic.

Un dubbio in più per il Genoa, con Gilardino che pare tentato dal confermare il 4-3-2-1 vittorioso contro la Lazio. Uno schieramento che significherebbe la retrocessione di Aaron Martin in panchina e Vasquez come terzino sinistro. A centrocampo duello serrato tra Badelj e Thorsby, in avanti confermatissimo Retegui come riferimento centrale.

TORINO-GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonijc; Zapata. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Seck, Sanabria

Ballottaggi: Bellanova-Lazaro 55%-45%, Zapata-Pellegri 51%-49%

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino Squalificati: nessuno Indisponibili: Melegoni, Messias, Pajac, Vogliacco

Ballottaggi: Sabelli-Martin 55%-45% (con lo spagnolo in campo possibile il 3-5-2), Badelj-Thorsby 55%-45%

