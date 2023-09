Probabili formazioni Serie A oggi (30 settembre): chi gioca, squalificati, assenti, infortunati

La settima giornata di Serie A inizia immediatamente. Quest’oggi le prime tre partite per questa tornata, con le squadre che saranno impegnate in Champions League che scenderanno tutte in campo. Scopriamo insieme quali sono le probabili formazioni che scenderanno in campo.

LECCE-NAPOLI

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza

Indisponibili: Dermaku, Banda

Squalificati: Kaba

Ballottaggi: Gallo-Dorgu 55%-45%, Oudin-Blin 55%45%, Strefezza-Sansone 60%-30%

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui, Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Indisponibili: Gollini, Rrahmani, Juan Jesus

Squalificati: –

Ballottaggi: Politano-Lindstrom 51%-49%, Elmas-Zielinski 55%-45%, Mario Rui-Olivera 55%-45%

MILAN-LAZIO

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao

Indisponibili: Bennacer, Kalulu, Krunic

Squalificati: –

Ballottaggi: Maignan-Sportiello 55%-45%, Kjaer-Thiaw 51%-49%

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Indisponibili: Patric

Squalificati: –

Ballottaggi: Kamada-Guendouzi 60%-40%

SALERNITANA-INTER

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Jovane; Dia

Indisponibili: Coulibaly, Ikwuemesi, Candreva (in dubbio)

Squalificati: –

Ballottaggi: Legowski-Martegani 65%-35%, Dia-Botheim 60%-40%

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram

Indisponibili: Cuadrado, Sensi, Arnautovic

Squalificati: –

Ballottaggi: Sanchez-Lautaro 55%-45%, Pavard-Bastoni 55%-45%, Frattesi-Mkhytarian 60%-40%

