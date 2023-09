Probabili formazioni Serie A: le ultime sul turno infrasettimanale. Ballottaggi, squalificati, chi schierare al Fantacalcio

JUVENTUS-LECCE

Bianconeri che non rinunciano al 3-5-2, Allegri potrebbe far partire dalla panchina Vlahovic e dare una chance a Milik ma il serbo parte avanti. Lecce che recupera Baschirotto in difesa, probabile la conferma dell’undici che ha vinto con il Genoa.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio

Squalificati: Pogba

Ballottaggi: Vlahovic-Milik 60%-40%, Kostic-Cambiaso 55%-45%, Fagioli-Miretti 55%-45%

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza

Indisponibili: Dermaku, Banda

Squalificati: –

Ballottaggi: Kaba-Gonzalez 60%-40%

CAGLIARI-MILAN

Rossoblù alla ricerca di punti, Ranieri potrebbe dare in avanti un’altra opportunità a Shomurodov al fianco di Luvumbo. Milan che dovrebbe tornare al 4-3-3 con il rientro di Calabria e Theo Hernandez, ancora non al meglio Loftus-Cheek.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Luvumbo, Shomurodov. All. Ranieri

Indisponibili: Di Pardo, Jankto, Rog, Lapadula, Pavoletti

Squalificati: –

Ballottaggi: Deiola-Prati 60%-40%, Shomurodov-Petagna 55%-45%

Milan (4-3-3): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Indisponibili: Maignan, Kalulu, Bennacer

Squalificati: –

Ballottaggi: Loftus-Cheek-Musah 60%-40%

EMPOLI-SALERNITANA

Toscani con il dubbio Ismajli, uscito malconcio dalla sfida con l’Inter, nel caso pronto Walukiewicz. Stessa situazione riguardante Caputo con Shpendi che scalda il motore. Granata che probabilmente saranno ancora senza Dia, Jovane verso la conferma come punto di riferimento centrale.

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. All. Andreazzoli

Indisponibili: Caprile-Maldini

Squalificati: –

Ballottaggi: Ismajli-Walukiewicz 51%-49%, Shpendi-Caputo 55%-45%

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Jovane. All. Sousa

Indisponibili: Coulibaly, Dia

Squalificati: –

Ballottaggi: Jovane-Botheim 60%-40%

VERONA-ATALANTA

Padroni di casa che potranno schierare il solito 3-4-2-1, Mboula spinge per una maglia da titolare provando a scalzare Folorunsho. In casa nerazzurra può arrivare un’occasione per Carnesecchi tra i pali, idea Pasalic dal primo minuto dopo il gol di domenica.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric. All. Baroni

Indisponibili: Doig, Braaaf, Henry, Tchatchoua

Squalificati: –

Ballottaggi: Folorunsho-Mboula 55%-45%, Magnani-Coppola 60%-40%

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman

Indisponibili: Touré, Scamacca

Squalificati: –

Ballottaggi: Musso-Carnesecchi 60%-40%, De Ketelaere-Pasalic 55%-45%

INTER-SASSUOLO

Nerazzurri che potrebbero optare per un leggero turnover, con Pavard pronto al debutto in campionato dal primo minuto. In mezzo al campo la rotazione potrebbe riguardare stavolta Mkhitaryan, con Barella tra gli undici. Neroverdi con pochi dubbi dopo il successo con la Juventus, confermato Cragno in porta.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi

Indisponibili: Arnautovic, Sensi

Squalificati: –

Ballottaggi: Pavard-Darmian 55%-45%, Acerbi-De Vrij 55%-45%, Frattesi-Mkhitaryan 51%-49%

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan, Vina; Boloca, Matheus Enrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Indisponibili: Alvarez, Consigli

Squalificati: –

Ballottaggi: Bajrami-Thorsvedt 60%-40%, Ruan-Viti 60%-40%

LAZIO-TORINO

I biancocelesti tornano alla formazione tipo, con Kamada che riprende i galloni da titolare in mezzo al campo in luogo di Guendouzi, tridente confermato. Torino con Vlasic che vuole partire dal primo minuto ma Seck ha ben impressionato contro la Roma.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Indisponibili: –

Squalificati: –

Ballottaggi: –

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric.

Indisponibili: Popa, Djidji, Zima, Vojvoda

Squalificati: –

Ballottaggi: Vlasic-Seck 55%-45%, Ilic-Tameze 60%-40%

NAPOLI-UDINESE

Azzurri alla ricerca di punti per rilanciarsi, Garcia potrebbe pensare a un leggero turnover con Raspadori, Lindstrom ed Elmas alla ricerca di spazio. Natan di nuovo titolare. Rotazioni limitatissime per i bianconeri, con la coppia centrale obbligata Lucca-Thauvin.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Indisponibili: Gollini, Rrahmani, Juan Jesus

Squalificati: –

Ballottaggi: Politano-Raspadori 51%-49%, Kvaratskhelia-Lindstrom 55%-45%, Zielinski-Elmas 55%-45%

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Lucca, Thauvin

Indisponibili: Padelli, Kabasele, Ebosse, Masina, Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Vivaldo, Davis

Squalificati: –

Ballottaggi: Ebosele-Ferreira 60%-40%, Kamara-Zemura 60%-40%

FROSINONE-FIORENTINA

Ciociari che continueranno sulla stregua del loro 4-3-3, con nessuna variazione in mezzo al campo, Harroui fuori fino a fine novembre. Viola senza Dodò, Kayode schierato sulla destra, fasce obbligate con Kouamé e Brekalo, potrebbe però arrivare il momento di Ikoné tornato a disposizione.

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Caso. All. Di Francesco

Indisponibili: Harroui, Gelli, Lirola

Squalificati: –

Ballottaggi: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Kouamé, Bonaventuea, Brekalo; Nzola. All. Italiano

Indisponibili: Castrovilli, Gonzalez, Mina, Dodò

Squalificati: –

Ballottaggi: Nzola-Beltran 55%-45%, Mandragora-Duncan 55%-45%, Brekalo-Ikoné 55%-45%

MONZA-BOLOGNA

Brianzoli ancora senza Caprari in avanti, possibile rotazione in difesa con Izzo che potrebbe sedersi in panchina in favore di D’Ambrosio. Problemi nel pacchetto arretrato nel Bologna con gli acciacchi di Posch e Lucumì contro il Napoli, Calafiori costretto al centro assieme a Beukema. Chance per Orsolini a destra.

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani; Mota, Colombo. All. Palladino

Indisponibili: Caprari-Bettella

Squalificati: –

Ballottaggi: Colombo-Maric 60%-40%, Izzo-D’Ambrosio 60%-40%

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta

Indisponibili: Lucumì, Soumaoro, Posch

Squalificati: –

Ballottaggi: Moro-Fabbian 60%-40%, Ferguson-Aebischer 60%-40%, Orsolini-Ndoye 55%-45%

GENOA-ROMA

Gilardino potrebbe varare il 4-4-2, confermando però la coppia in avanti composta da Gudmundsson e Retegui. Roma che non recupera ancora pienamente Pellegrini, Aouar probabile al suo posto, inossidabile la coppia Dybala-Lukaku.

Genoa (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Fragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Indisponibili: Vogliacco

Squalificati: Martin

Ballottaggi: –

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Indisponibili: Kumbulla, Smalling, Abraham, Renato Sanches

Squalificati: –

Ballottaggi: Aouar-Pellegrini 60%-40%