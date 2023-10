Probabili formazioni Serie A oggi (28 ottobre): chi gioca, squalificati, assenti, infortunati

La decima giornata di Serie A è cominciata ieri sera con l’anticipo tra Genoa e Salernitana. Altre tre partite in questo sabato, vediamo insieme quali possono essere le formazioni schierate.

SASSUOLO-BOLOGNA

Neroverdi che recuperano Erlic al centro della difesa, a fargli compagnia più Ferrari di Ruan. A centrocampo ancora in dubbio Matheus Henrique, Racic pronto a sostituirlo, mentre Bajrami è ristabilito e potrebbe partire nel trittico con Berardi e Laurientè alle spalle di Pinamonti. Per i felsinei più Kristiansen che Lykogiannis sull’out sinistro, possibile chance per Saelemaekers sulla trequarti offensiva.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi

Indisponibili: Viti, Obiang, Alvarez

Squalificati: –

Ballottaggi: Bajrami-Castillejo 55%-45%, Ferrari-Ruan 60%-40%

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

Indisponibili: Lucumì, Soumaoro

Squalificati: –

Ballottaggi: Kristiansen-Lykogiannis 60%-40%, Saelemaekers-Ndoye 60%-40%

LECCE-TORINO

D’Aversa che deve fare ancora a meno di Blin, che non tornerà prima di novembre, e Dermaku. Due ballottaggi vivi per i giallorossi, con Oudin favorito su Rafia per completare il centrocampo con Ramadani e Kaba, mentre in avanti Strefezza parte avanti su Banda. Toro che perde Schuurs fino a fine stagione ma recupera Buongiorno, che sarà in campo dal primo minuto; Linetty più di Ilic in mezzo, mentre con Vlasic infortunato sarà Seck ad assistere Pellegri e Sanabria, che prende il posto di Zapata non al meglio.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.

Indisponibili: Dermaku, Blin

Squalificati: –

Ballottaggi: Strefezza-Banda 60%-40%, Oudin-Rafia 55%-45%

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Seck; Pellegri, Sanabria. All. Juric

Indisponibili: Djidji, Schuurs, Vlasic, Soppy

Squalificati: –

Ballottaggi: Pellegri-Karamoh 60%-40%, Lazaro-Vojvoda 70%-30%, Linetty-Ilic 60%-40%

JUVENTUS-VERONA

Tra i padroni di casa Allegri potrebbe puntare a rivedere la coppia d’attacco titolare Vlahovic-Chiesa, ma Milik e Kean sono poco dietro ad insidiarli. Sull’esterno destro Weah ha più chance di partire in avanti rispetto a Cambiaso, in difesa c’è ancora Rugani con Gatti e Bremer. Tra gli scaligeri torna a disposizione Hien che dovrebbe partire dalla panchina, Lazovic potrebbe tornare a giocare alle spalle della punta con Ngonge a sostenere Djuric, mentre c’è ancora panchina per Bonazzoli.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio, Pogba

Squalificati: Fagioli

Ballottaggi: Vlahovic-Milik 60%-40% Chiesa-Kean 60%-40%, Weah-Cambiaso 60%-40%

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Amione; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Ngonge, Lazovic; Djuric. All. Baroni

Indisponibili: Cabal

Squalificati: –

Ballottaggi: Duda-Hongla 60%-40%

Foto: LaPresse