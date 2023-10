Probabili formazioni Serie A oggi (21 ottobre): chi gioca, squalificati, assenti, infortunati

Il campionato di Serie A torna protagonista. Tre partite in questo sabato valido per la nona giornata di calcio italiano, vediamo insieme quali sono le ultimissime novità di formazione.

VERONA-NAPOLI

Per gli scaligeri rientrano Hien e Dawidowicz che comporranno il terzetto difensivo con Magnani, anche Josh Doig punta all’impiego dal primo minuto, se non dovesse farcela Lazovic scalerebbe da esterno di sinistra. Nel Napoli fuori Osimhen, occasione per Giovanni Simeone, mentre in difesa dovrebbe rientrare il grande ex Amir Rrahmani.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Ngonge, Lazovic; Djuric. All. Baroni

Squalificati: –

Infortunati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia

Squalificati: –

Infortunati: Osimhen, Zambo Anguissa, Juan Jesus

TORINO-INTER

Fra i granata Buongiorno prova a stringere i denti ma il suo impiego è difficile, quindi spazio per Sazonov con Schuurs e Rodriguez. Vojvoda spinge per una maglia sull’esterno sinistro, mentre sarà Seck a fare compagnia a Vlasic alle spalle di Sanabria, titolare dopo il ko di Zapata. In difesa per i nerazzurri De Vrij potrebbe dare il cambio ad Acerbi, mentre Dumfries e Dimarco partono favoriti su Carlos Augusto e Darmian. Intoccabile la coppia Lautaro-Thuram in avanti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Seck; Sanabria. All. Juric

Squalificati: –

Infortunati: Buongiorno, Djidji, Soppy

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Squalificati: –

Infortunati: Cuadrado, Arnautovic

SASSUOLO-LAZIO

Sospiro di sollievo per Bajrami, che aveva patito un fastidio alla caviglia in Nazionale ma il calciatore albanese sarà a disposizione di Baroni. A centrocampo probabile il forfait di Matheus Henrique, nel caso Racic assieme a Boloca, prova a stringere i denti Toljan. Sarri recupera invece Zaccagni, che potrà far parte del terzetto in avanti, ancora dubbi sulle condizioni di Ciro Immobile, nel caso il capitano non dovesse farcela spazio al Taty Castellanos.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Squalificati: –

Infortunati: Viti, Obiang, Matheus Henrique, Alvarez

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: –

Infortunati: –

Foto: LaPresse