Probabili formazioni Serie A oggi (7 ottobre): chi gioca, squalificati, assenti, infortunati

INTER-BOLOGNA

Fra i nerazzurri niente di grave per Thuram, ma potrebbe anche partire dalla panchina per lasciare spazio a Sanchez. Possibile turno riposo anche per Calhanoglu e Dumfries, partono avanti ma può esserci una chance sia per Asllani che per Cuadrado; Frattesi punta alla convocazione. Nel Bologna Karlsson ancora in panchina per far spazio ad Orsolini e Ndoye sulle fasce, più Lykogiannis di Corazza sulla sinistra.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Squalificati: –

Infortunati: Arnautovic

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta

Squalificati: –

Infortunati: Lucumì, Soumaoro, Posch, Kristiansen

JUVENTUS-TORINO

Bianconeri che devono reinventare il proprio fronte offensivo: sia Chiesa che Vlahovic non faranno parte della partita, Allegri schiera la coppia di riserva Kean-Milik. In difesa Gatti riprende il posto di braccetto di destra. Emergenza in difesa invece per i granata, con gli infortuni di Buongiorno e Sazonov, Juric pensa all’arretramento di Tameze nel terzetto difensivo. In tre per due posti dietro Zapata, lotta tra Vlasic, Radonjic e Seck.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Mckennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Kean. All. Allegri

Squalificati: –

Infortunati: Alex Sandro, De Sciglio, Chiesa, Vlahovic

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric

Squalificati: –

Infortunati: Popa, Buongiorno, Djidji, Sazonov, Soppy

GENOA-MILAN

Più no che sì per Mateo Retegui. Gilardino lascia aperta una porticina per poterlo impiegare, ma nel caso ricorrerà all’attacco leggero composto da Gudmundsson e Messias, confermato l’assetto con la difesa a tre. Rossoneri che potrebbero optare per un po’ di turnover: destinato alla panchina Calabria, chance dunque per Florenzi. In attacco più Okafor e Chukwueze di Giroud e Pulisic.

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; De Winter, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Matturro; Gudmundsson, Messias. All. Gilardino

Squalificati: –

Infortunati: Badelj, Strootman

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Rafael Leao. All. Pioli

Squalificati: –

Infortunati: Kalulu, Bennacer, Krunic, Loftus-Cheek

