Probabili formazioni Sassuolo-Verona: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Torna Berardi, Terracciano ancora preferito a Faraoni

Sassuolo-Verona aprirà oggi, venerdì 1 settembre, la terza giornata di Serie A: il calcio di inizio è fissato alle 18.30.

Il match, che sarà trasmesso solo da DAZN, sarà arbitrato da Piccinini.

Le due squadre vivono momenti opposti: i neroverdi hanno perso entrambe le partite di campionato sin qui disputate, mentre i veneti sono a punteggio pieno.

Con Alvarez lungo degente e Obiang in dubbio, Dionisi recupera Berardi, ma potrebbe partire dalla panchina, con Defrel, Bajrami e Laurienté dietro a Pinamonti. Boloca dovrebbe accomdarsi in panchina a vantaggio di Racic ed Henrique, mentre in difesa panchina per Viti con Tressoldi ed Erlic al centro della difesa, Toljan e Vina terzini e Consigli in porta.

Baroni deve invece rinunciare a Lazovic, Hrustic, Braaf ed Henry, e deve sciogliere due ballottaggi: Coppola e Terracciano sono in vantaggio su Cabal e Faraoni. Hongla e Duda agiranno al centro del campo, mentre Ngonge e Folorunsho supporteranno uno tra Djuric (in vantaggio) e Bonazzoli.

Di seguito il calendario e il programma di Sassuolo-Verona, valida per la 3ª giornata di Serie A, che si giocherà venerdì 1 settembre alle 18.30. La partita sarà trasmessa da DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-VERONA OGGI

SASSUOLO (4-2-3-1) : Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, Henrique; Deferel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

: Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, Henrique; Deferel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Nognge, Folorunsho; Djuric. All. Baroni.

CHI È L’ARBITRO

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Bercigli e De Meo. Quarto ufficiale: Camplone. VAR: Dionisi. AVAR: Meraviglia.

