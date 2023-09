Probabili formazioni Roma-Empoli: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Sarà Roma-Empoli a chiudere la domenica della quarta giornata di Serie A. A dirigere la partita sarà il signor Juan Luca Sacchi di Macerata, al suo fianco gli assistenti Tolfo di Pordenone e Massara di Reggio Calabria. Colombo di Como sarà il quarto ufficiale di campo mentre Mazzoleni e Miele saranno al Var.

Per Sacchi quella di quest’oggi sarà la seconda direzione della stagione in massima serie, la numero 42 in carriera, con il suo debutto datato nel lontano 2016. Due direzioni da parte sua nei confronti dei giallorossi, il successo per 3-1 lo scorso anno con il Verona e il ko con la Sampdoria nel 2020/2021. L’Empoli invece vanta quattro successi, due sconfitte… ed un pareggio che non risulta nei tabellini: il 21 agosto 2022 difatti fu chiamato a sostituire Matteo Marchetti nel derby toscano al Castellani contro la Fiorentina subito dopo l’ora di gioco, il match si chiuse sullo 0-0 sotto i suoi ordini.

Difesa da reinventare per i giallorossi: già con Mancini non al meglio, anche Smalling è costretto ad alzare bandiera bianca e sarà al massimo in panchina, scontato il debutto in giallorosso di Ndicka. Anche Pellegrini potrebbe riposare, con Bove a prendere il suo posto, mentre in avanti arriva la prima per il duo Dybala-Lukaku. Tra i toscani confermato il 4-3-3, ballottaggio a centrocampo tra Maleh e Bastoni, arrivato due settimane fa, mentre Bereszynski a destra è favorito su Ebuehi. Ciccio Caputo riferimento centrale con Baldanzi e Cambiaghi sui lati.

ROMA-EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-5-2): Rui Patricio; N’dicka, Llorente, Mancini; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Ballottaggi: Kristensen-Celik 60%-40%, Zalewski-Spinazzola 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: Kumbulla, Abraham, Smalling, Renato Sanches

Diffidati: –

Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

Ballottaggi: Fazzini-Grassi 60%-40%, Bereszynski-Ebuehi 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: Caprile

Diffidati: –

Foto: LaPresse