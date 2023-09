Probabili formazioni Milan-Verona: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Sarà la sfida tra Milan e Verona ad aprire il sabato della quinta giornata di campionato. L’arbitro della partita sarà il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, con Rocca e Moro designati come assistenti. Il quarto ufficiale sarà invece il signor Maresca, al Var la coppia composta da Marini e Maggioni.

Il fischietto laziale ha alle spalle 23 partite in Serie A, la prima risale al 20 febbraio 2021, con il 2-2 tra Genoa e Verona. Per lui sarà la terza partita diretta in stagione, dopo il successo dell’Atalanta sul Sassuolo per 2-0 alla prima giornata e alla larga vittoria dell’Inter sulla Fiorentina per 4-0. Rossoneri che, nell’unico precedente con l’arbitro, polemizzarono molto per l’1-1 contro l’Udinese condizionato da un gol di Udogie probabilmente irregolare per un tocco di braccio. Per gli scaligeri ci sono invece tre pareggi e una sconfitta.

Per Pioli c’è il ritorno in campo di Tomori dopo la squalifica, con lui Kjaer potrebbe prendere il posto di Thiaw, disastroso nel derby. Possibile turno di riposo per Rafael Leao, Loftus-Cheek e Giroud; i due potrebbero accomodarsi in panchina lasciando spazio a Jovic, Chukwueze e Musah. In porta spazio a Sportiello a causa del problema muscolare di Maignan.

In casa Verona assente Doig che resterà fuori per un po’, con lui fuori Braaf, Henry e Tchatchoua, mentre Folorunsho potrebbe rimanere fuori a causa di un problema patito con il Bologna. Amione e Coppola insidiano Dawidowicz e Magnani per un posto in campo in difesa, mentre Lazovic potrebbe vestire una maglia dal primo minuto.

MILAN-VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Sportiello; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Indisponibili: Maignan, Kalulu, Bennacer

Squalificati: –

Ballottaggi: Kjaer-Thiaw 60%-40%, Leao-Chukwueze 55%-45%, Giroud-Jovic 55%-45%

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Mboula; Bonazzoli. All. Baroni

Indisponibili: Doig, Braaf, Henry, Tchatchoua

Squalificati: –

Ballottaggi: Dawidowicz-Amione 55%-45%, Magnani-Coppola 55%-45%, Mboula-Folorunsho 55%-45%

