Probabili formazioni Lazio-Monza: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Sabato di Serie A che si chiuderà all’Olimpico con il match tra Lazio e Monza. L’arbitro del match sarà Rosario Abisso, della sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Berti e Fontani, mentre il quarto ufficiale è il signor La Penna. Al VAR la coppia composta da Pairetto e Manganiello.

Il trentasettenne siciliano è ormai un arbitro esperto della massima serie, avendo diretto 94 partite in carriera, per lui la prima designazione in stagione. Sedici le partite dei biancocelesti con Abisso come fischietto, con nove vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. Quattro invece i precedenti con i brianzoli, che vantano una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Sarri valuta un po’ di turnover per i biancocelesti; Romagnoli, Kamada e Zaccagni potrebbero avere un turno di riposo. In difesa Patric potrebbe avere una possibilità da titolare, mentre in mezzo al campo è pronto Guendouzi. In avanti Pedro potrebbe invece comporre il tridente con Immobile e Felipe Anderson.

In casa Monza recuperato Di Gregorio che tornerà dunque tra i pali, mentre Caprari è reduce da un problema al ginocchio e non sarà disponibile in avanti, pronto Mota al suo posto. Ballottaggio tra Birindelli e Kyriakopoulous sulla fascia sinistra, mentre in difesa Carboni dovrebbe prendere il posto di Caldirola squalificato.

LAZIO-MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Indisponibili: Pellegrini

Squalificati: –

Ballottaggi: Luis Alberto-Kamada 60%-40%, Zaccagni-Pedro 60%-40%, Romagnoli-Patric 55%-45%

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Carboni; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Birindelli; Colpani; Mota, Colombo

Indisponibili: Caprari, Bettella

Squalificati: Caldirola

Ballottaggi: Birindelli-Kyriakopoulos 60%-40%

