Probabili formazioni Fiorentina-Genk: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Beltran punto fermo in avanti, Christensen in porta

Dopo la finale della scorsa stagione, la Fiorentina si presenta ancora la via della Conference League. I viola saranno di scena oggi, giovedì 21 settembre, sul campo del Genk alle 18.45.

La gara sarà diretta dalla francese Frappart e sarà visibile su Sky e DAZN.

Vraken conferma il 4-2-3-1 come modulo con Vandervoort tra i pali, Kayembe e Munoz terzini e due tra McKenzie, Cuesta e Sadick al centro, con il primo principale indiziato alla panchina. Galarza sarà affiancato in mediana da uno tra Heynen e Hrosovsky. Sulla trequarti Zeqiri, El Khannouss e Oyen (attenzione anche a Fadera e Arokodare), con Paintsil riferimento centrale.

Italiano, invece, si affida a Beltran come centravanti, con Gonzalez, Bonaventura (favorito su Barak) e Sottil (in vantaggio rispetto a Kouamé) alle spalle. In mediana, panchina per Lopez con in campo Mandragora e Arthur, mentre in difesa ci saranno Kayode e Biraghi come terzini con Milenkovic e Ranieri al centro. In porta Christensen.

Di seguito il calendario, il programma, la squadra arbitrale e le probabili formazioni di Genk-Fiorentina, valida per i giorni di Conference League, che si giocherà oggi, giovedì 22 settembre, alle ore 18.45. La partita sarà trasmessa da DAZN e Sky.

PROBABILI FORMAZIONI GENK-FIORENTINA OGGI

GENK (4-2-3-1) : Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil. All. Vracken

: Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil. All. Vracken FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

CHI È L’ARBITRO

Arbitro: Frappart. Assistenti: Berchebru e Torregrossa. Quarto ufficiale: Dechepy. VAR: Gaillouste. AVAR: Vanderstichel.

CALENDARIO GENK-FIORENTINA OGGI

Giovedì 21 settembre

Ore 18.45 Genk-Fiorentina – Diretta tv su DAZN, Sky Sort Arena (canale 204 Sky) e Sky Sport 253, diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

PROGRAMMA GENK-FIORENTINA OGGI

Giovedì 21 settembre

Diretta tv : DAZN, Sky Sort Arena (canale 204 Sky) e Sky Sport 253

: DAZN, Sky Sort Arena (canale 204 Sky) e Sky Sport 253 Diretta Streaming: DAZN, SkyGo e NowTv

