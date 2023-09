Probabili formazioni Empoli-Juventus: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Fazzini insidia Cancellieri, ancora Perin tra i pali bianconeri

Empoli e Juventus chiueranno la terza giornata di Serie A questa sera, domenica 3 settembre, quando giocheranno in contemporanea con Lecce-Salernitana.

Il calcio di inizio del match è fissato alle 20.45. L’incontro sarà diretto da Ayroldi e sarà visibile sia su Sky che su DAZN.

Si va verso la riproposizione del 4-3-3 in casa toscana, dove vacillano anche le certezze difensive di Zanetti: Pezzella e Bereszynski insidiano Cacace ed Ebuehi come terzini, mentre non si tocca la coppia centrale Ismajli e Luperto, con Perisan in porta (Caprile è sempre infortunato). Mediana a tre con Marin, Grassi e Fazzini che potrebbe lasciare il posto a Cancellieri qualora si optasse per il 4-2-3-1. In attacco Baldanzi e uno tra Cambiaghi (favorito) e Gyasi con Caputo.

Allegri, invece, tira dritto con il 3-5-2 e non sembra avere grossi dubbi: Perin sostituirà ancora Szczesny (infortunato, come De Sciglio) tra i pali, con Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa. Whah e Cambiaso gli esterni, mentre al centro ci saranno Fagioli, Locatelli e Rabiot. In avanti, ancora Chiesa al fianco di Vlahovic.

Di seguito il calendario, il programma, la squadra arbitrale e le probabili formazioni di Empoli-Juventus, valida per la 3ª giornata di Serie A, che si giocherà oggi, domenica 3 settembre, alle 20.45. La partita sarà trasmessa da DAZN e Sky.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-JUVENTUS OGGI

EMPOLI (4-3-3) : Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti.

: Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti. JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, A. Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

CHI È L’ARBITRO

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: M. Rossi e Perrotti. Quarto ufficiale: Ghersini. VAR: Di Martino. AVAR: Di Paolo.

