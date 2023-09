Pattinaggio artistico: le gare degli azzurri in pre-season. Avventura in Cina per Rizzo e Guignard-Fabbri

La settimana scorsa come sappiamo si è disputato il Lombardia Trophy 2023, competizione internazionale di pattinaggio artistico che ha aperto la stagione 2023-2024 per la massima categoria. È dunque cominciato il lungo periodo di pre-season, ideale per gli atleti al fine di testare i nuovi programmi prima dell’inizio della carovana del circuito Grand Prix, previsto per fine ottobre.

Ma quali saranno le principali competizioni che affronteranno gli azzurri in questo lasso di tempo? L’evento più vicino è l’Autumn Classic International 2023, secondo appuntamento delle Challenger Series che si svolgerà questa settimana in Canada. In questa occasione assisteremo al debutto di Nikolaj Memola, azzurro che ha trascorso gli ultimi mesi al Toronto Cricket Club di Brian Orser. Prevista la presenza anche di Leia Dozzi e di Pietro Papetti, danzatori stanziati ormai da diverso tempo alla prestigiosa Accademia di Montreal.

Dal 20 al 23 settembre si svolgerà invece ad Oberstdorf il Nebelhorn Trophy 2023, dove assisteremo alle gesta delle coppie d’artistico Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, Irma Caldara-Riccardo Maglio ed Anna Valesi-Manuel Piazza, questi ultimi reduci da una proficua trasferta negli States. Assente invece Daniel Grassl che, dopo aver annunciato il suo ritorno in Italia, ha cancellato la sua partecipazione.

Per questo motivo l’esordio dell’altoatesino dovrebbe verificarsi a fine settembre al Nepela Memorial di Bratislava. Il nativo di Merano partirà alla volta di Bratislava insieme a Gabriele Frangipani (il quale ha comunicato da poco di aver cambiato il suo centro di allenamento spostandosi a San Donato) e Lara Naki Gutmann.

Matteo Rizzo e Charléne Guignard-Marco Fabbri partiranno invece alla volta della Cina per lo Shanghai Trophy, rassegna in scena dal 3 al 5 ottobre. Dal 4 al 10 invece in Europa sarà di scena il Finlandia Trophy, che vedrà in gara nuovamente Nikolaj Memola, accompagnato da Anna Pezzetta, Caldara-Maglio e da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. Sara Conti e Niccolò Macii chiuderanno invece la preseason in Scozia, prendendo parte al Tayside Trophy 2023.

L’ultima Challenger Series prima del grand Prix sarà invece il Budapest Trophy, le cui iscrizioni non sono ancora state rese note.

Foto: Photo Live Media