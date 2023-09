Pattinaggio artistico, Kagiyama sulla neo allenatrice Kostner: “Ho pensato a lei per migliorare le mie capacitÃ ”

In occasione della prima uscita stagionale della lunga annata di pattinaggio artistico, il Lombardia Trophy 2023, Yuma Kagiyama ha vinto con buon margine la gara maschile rendendosi artefice di due buoni programmi.

Una gara dal sapore particolare per Il Vice Campione Olimpico in carica, tornato sul ghiaccio dopo un lungo stop per infortunio con un innesto d’alto profilo nel suo staff tecnico, quello della nostra Carolina Kostner, diventata ufficialmente la sua allenatrice ufficiale affiancando il main coach Masakazu Kagiyama.

Durante lo scorso weekend il fenomeno giapponese ha parlato ai media presenti in loco proprio di Kostner, spiegando i motivi della sua scelta: “Ho fatto alcune lezioni di coreografia con lei in passato, quando era una collaboratrice –ha detto Kagiyama ai microfoni di Golden Skate – nel frattempo il mio pattinaggio e miei programmi sono migliorati molto, e quando ho pensato a cosa fosse necessario per migliorare le mie capacità di pattinaggio e la mia espressione artistica ho pensato subito a lei“.

Yuma “Piuma” Kagiyama, noto per la incredibile leggerezza negli elementi tecnici, sta tornando finalmente a pieno regime: “Ultimamente mi sto esercitando con il quadruplo toeloop e con il quadruplo flip. Sono stato in grado di ritornare alla mia condizione. Dunque sono felice“.

