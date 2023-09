Pattinaggio artistico: Gutmann ottava dopo lo short al Lombardia Trophy 2023, Gubanova in testa

Parte in salita il cammino di Lara Naki Gutmann al Lombardia Trophy 2023, competizione internazionale che apre la stagione Senior 2023-2024 di pattinaggio artistico. Sul ghiaccio dell’IceLab di Bergamo l’azzurra infatti non è andata oltre l’ottavo posto, risultato maturato dopo un primo caratterizzato da un errore di peso.

Nello specifico l’atleta seguita da Gabriele Minchio ha commesso un passaggio a vuoto nel salto singolo, il triplo flip (sul quarto), eseguito con caduta, défaillance che le ha fatto perdere parecchi punti. Scegliendo poi di eseguire una sicura combinazione triplo-doppio, precisamente triplo lutz/doppio toeloop, oltre che ovviamente il doppio axel la nativa di Rovereto si è dovuta accontentare del punteggio di 53.96 (27.63, 27.33), posizionandosi a nove punti dal quarto posto, occupato da una buona polacca Ekaterina Kurakova, abile a raggiungere quota 62.00 (32.80, 29.20).

Sul gradino più alto del podio si è invece accomodata la Campionessa Europea in carica Anastasiia Gubanova. la georgiana ha preso il largo sfiorando quota 70 grazie a uno short contraddistinto dalla catena tripo flip/triplo toeloop, dal doppio axel e dal triplo lutz in zona bonus, elementi che hanno fatto schizzare lo score in zona 69.65 (38.12, 31.53), sei lunghezze in più della sudcoreana Chaeyeon Kim, seconda con 63.27 (34.74, 28.53) davanti alla nipponica Hana Yoshida, terza con 62.54 (33.41, 30.13) dopo due errori gravi nel triplo axel, eseguito con caduta, e nel triplo lutz agganciato al triplo toeloop, combinazione viziata da una rotazione mancante.

Il programma libero si svolgerà domani, sabato 9 settembre, a partire dalle ore 17:20.

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Anastasiia GUBANOVA GEO 69.65 1 2 Chaeyeon KIM KOR 63.27 2 3 Hana YOSHIDA JPN 62.54 3 4 Ekaterina KURAKOVA POL 62.00 4 5 Ava Marie ZIEGLER USA 60.26 5 6 Niina PETROKINA EST 55.21 6 7 Alina URUSHADZE GEO 54.11 7 8 Lara Naki GUTMANN ITA 53.96 8 9 Seoyoung KIM KOR 53.71 9 10 Janna JYRKINEN FIN 53.62 10 11 Angelina KUCHVALSKA LAT 48.87 11 12 Nina PINZARRONE BEL 47.41 12 13 Mia RISA GOMEZ NOR 46.50 13 14 Ahsun YUN KOR 45.46 14

Foto: Pier Colombo