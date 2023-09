Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Danzica 2023: Lim e Youn leader nello short. Gara aperta nelle coppie

Va in archivio senza particolari scossoni la prima giornata della sesta tappa del circuito Junior Grand Prix 2023-2024, evento in scena in questo weekend a Danzica (Polonia). Tre i segmenti andati in scena in questo day 1, dedicati ai programmi corti della specialità individuale femminile, maschile e delle coppie d’artistico.

In campo maschile sale in cattedra Juheon Lim, artefice di una prova senza sbavature che gli ha consentito di raggiungere agilmente 76.08, cinque punt in più rispetto al britannico Edward Appleby, secondo con 71.14. Sotto quota 70 poi lo statunitense Beck Strommer, sul gradino più basso con 67.58.

Corea del Sud dominante anche nella prova femminile, complice il successo di Seojin Yuon, brava a sfiorare zona 70 attestandosi a quota 68.96 tenendo a debita distanza sia la nipponica Rena Uezono, seconda con 64.85, che la compagna di squadra Minson Kwon, terza con 54.00.

Nelle coppie avvincente la lotta per il titolo con ben tre team raccolti in un fazzoletto con lo scarto di un solo punto. Al momento al comando ci sono Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher con 55.24, immediatamente seguiti dagli ucraini Violetta Sierova-Ivan Kohbta (54.51) e dagli altri canadesi Ava Kemp-Shunyang Deng (54.25). Bene poi quanto fatto dagli azzurri Irina Napolitano-Edoardo Comi, provvisoriamente al sesto posto con 43.49.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Seojin YOUN KOR 68.96 1 2 Rena UEZONO JPN 64.85 2 3 Minsol KWON KOR 64.00 3 4 Sarah EVERHARDT USA 60.19 4 5 Anthea GRADINARU SUI 59.24 5 6 Yihan WANG CHN 59.06 6 7 Lulu LIN CAN 56.16 7 8 Kira BARANOVSKA LAT 51.34 8 9 Olesya RAY GER 50.30 9 10 Maria Eliise KALJUVERE EST 49.75 10 11 Shiqi GAO CHN 47.24 11 12 Gabriele JUSKAITE LTU 47.19 12 13 Jana HORCICKOVA CZE 46.17 13 14 Darja TRUBITSON FIN 44.81 14 15 Alexa SEVERN GBR 44.14 15 16 Sabina ALIEVA AZE 42.93 16 17 Olivia LENGYELOVA SVK 42.53 17 18 Aleksandra JANIKOWSKA POL 41.48 18 19 Anastasiia VASYLCHENKO UKR 41.10 19 20 Luna SHIMOGAKI AUS 39.67 20 21 SelmaSiri LARSEN DEN 37.57 21 22 Charlotte JENNES BEL 37.40 22 23 Weronika FERLIN POL 37.07 23 24 Linnea KILSAND NOR 36.76 24 25 Anastasiia BEZUHLA POL 36.28 25 26 Angelina ISMALONE THA 35.38 26 27 Victoria TABE ARTASANCHEZ MEX 34.98 27 28 Celia Vandhana GARNACHO ESP 32.89 28 29 Yagmur Derin KEVINC TUR 29.67 29 30 Lilia VLASENKO ARG 28.02 30 31 Rebecca TOFT LUX 28.00 31 32 Whitney FORD GRE 26.14 32 33 Dunja TRESNJIC SRB 24.98 33

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER CAN 55.24 1 2 Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA UKR 54.51 2 3 Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV CAN 54.25 3 4 Yixi YANG / Shunyang DENG CHN 46.03 4 5 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA CZE 44.03 5 6 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI ITA 43.49 6 7 Wenning SHI / Zhiyu WANG CHN 42.00 7 8 Sonja LOEWENHERZ / Robert LOEWENHERZ GER 41.24 8 9 Lucy HAY / Kyle McLEOD GBR 41.22 9 10 Nikola SITKOVA / Oliver KUBACAK SVK 40.01 10 11 Anastasia STEBLYANKA / Lukas GNEIDING GER 37.50 11 12 Ines MOUDDEN / Alejandro Lazaro GARCIA ESP 36.51 12 13 Wiktoria PACHA / Szymon DERECHOWSKI POL 32.67 13

Foto: ISU Junior Grand Prix