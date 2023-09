Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2023: azzurri in grande spolvero nella quarta giornata di gare

Giornata oltremodo proficua per i colori azzurri ad Ibaguè, località della Colombia che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico a rotelle. Nel day 4 di competizioni infatti la Nazionale italiana si è rivelata protagonista assoluta, raccogliendo piazzamenti importanti nei segmenti brevi di tre discipline diverse: le coppie, la danza e l’inline.

Ma andiamo con ordine. Nelle coppie come prevedibile i nostri ragazzi hanno firmato una magica tripletta, facendosi spazio con Alice Esposito Federico Rossi, due atleti capaci di scavalcare quota 80 grazie a uno short contrassegnato da sette elementi splendidamente eseguiti e un solo errore di peso, nello specifico nel doppio axel. Prendendo il largo nei sollevamenti (entrambi di livello 4) e nella specialità della casa, la spirale della morte, gli atleti seguiti da Cristina Pelli, Patrick Venerucci e Stefano Rossi hanno raccolto 83.07 (56.07, 28.00), rifilando undici lunghezze a Micol Mills-Tommaso Cortini, pattinatori in crescita in grado di attestarsi in zona 72.60 (48.02, 25.68) malgrado una caduta anche in questo caso sul doppio axel in parallelo. Più lontani Alice Piazzi-Alessandro Bozzini, terzi con 67.32 (43.49, 23.82).

Tutto facile anche in categoria Junior, dove Matilde Matteucci e Josè Inglese hanno centrato la leadership raccogliendo 48.28 (31.94, 16.34). Ma la partita, aperta, sarà tutta con Anna Serafini-Manuel Cioni, al secondo posto con 45.63 (30.05, 17.58). Terzi poi a distanza siderale gli argentini Julieta Cuvertino-Gaston Cuello con 24.09.

Italia straripante anche nella danza, dove a salire in cattedra sono stati Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, abili a raccogliere 58.46 (27.04, 31.42) guadagnando grazie alle components un vantaggio di due punti rispetto a Martina Nuti-Nicholas Masiero, secondi con il grande score di 56.66 (27.50, 29.16) con cui si sono lasciati alle spalle i brasiliani Gabriella Giraldi-Felipe Werle, terzi con 52.27 (25.43, 26.83).

Scivolano fuori dalla top 3 invece Caterina Artoni-Raul Allegranti, autori di una prova viziata da un passaggio a vuoto nella sequenza di Midnight Blues, redarguita da una detrazione di due punti per caduta che ha inchiodato il loro punteggio a 49.85 (22.93, 28.92), valido per la sesta moneta. Quinti in categoria Junior poi Alice Vedova-Emanuele Babuin con 41.81 (18.97, 22.84) in una gara caratterizzata dalla leadership dei padroni di casa Maria Paula Munoz-Jeshua Folleco (50.28) seguiti dai portoghesi Ema Sousa-Diogo Carvalho e dagli iberici Lidia Alomà-Ot FOnt (44.01).

Non tradisce le aspettative poi nell’inline Sofia Paronetto, la quale ha ottenuto la guida della gara attestandosi in zona 44.17 (22.59, 21.58) grazie a una performance in cui dovrà necessariamente tenere d’occhio l’argentina Leila Aciar, seconda a un passo con 43.58 (22.66, 20.92). Terza poi la brasiliana Masya Todeschi con 35.02 (16.68, 18.34). Leadership da confermare anche per Sofia Ciacia, prima in campo Junior con 38.09 (19.51, 19.58) tenendo a distanza di sicurezza l’argentina Maria Joaquina Cavalcanti (37.12) e la brasiliana Giuliana Scamarda (32.12).

Terza posizione infine per Antonio Panfili, bravo a gettare le basi per la medaglia pattinando uno short da 38.21 (19.21, 19.00), andando a caccia di Chen Bo-Yu, secondo con 41.27. Primo con margine poi lo statunitense Collin Motley con 59.46. Posto d’onore invece per Francesco Vittuari, praticamente certo del secondo posto con 37.45 (17.45, 20.00) e pronto a tentare un’altra grande rimonta mettendo nel mirino il leader Yen-Wei Lao, primo con 49.20.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)