Papu Gomez torna in Serie A. Chi lo ha comprato, quanto Ã¨ costato e nuovo stipendio

Dopo quasi tre anni fuori dall’Italia, il “Papu” Gomez ritornerà a vestire una maglia di una squadra italiana. Dopo l’esperienza al Siviglia, conclusasi nel finire della passata stagione con la vittoria dell’Europa League, l’argentino ha firmato con il Monza, per la sua nuova avventura della carriera, la terza in Italia dopo Catania e Atalanta.

Visto l’infortunio grave patito da Caprari, il quale rimarrà fuori per quasi tutta la stagione, la dirigenza dei brianzoli ha voluto puntare su un rinforzo d’esperienza come il “Papu”, giocatore che sebbene sia al tramonto della carriera, tecnicamente ha ancora pochi rivali. Con il suo arrivo, Palladino spera di avere quella seconda punta che potrà collegare centrocampo e attacco nel migliore dei modi, per aiutare una fase offensiva finora poco remunerativa in quest’avvio di campionato.

Gomez è stato individuato da Adriano Galliani in persona, il quale ha deciso di chiamare l’attaccante argentino campione del Mondo in Qatar nella passata stagione. Le cifre relative al contratto di Gomez, il quale scadrà a giugno 2024 con il finire dell’anno calcistico, non sono ancora state comunicate, ma l’accordo potrà essere prolungato qualora le prestazioni della seconda punta argentina saranno ritenute all’altezza per proseguire l’avventura con la società brianzola.

